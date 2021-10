https://sputnik.md/20211002/maeie-alertele-calatorie-traversam-hotarele-state-45210956.html

MAEIE a actualizat alertele de călătorie: Cum traversăm hotarele altor state

2021-10-02T10:50+0300

coronavirus

restricții

călătorie

state

covid-19

știri din moldova

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2687/24/26872497_0:141:2705:1663_1920x0_80_0_0_6e076c618cad71310c1ef6a949cd3311.jpg

CHIȘINĂU, 2 oct - Spuntik. În România, măsura carantinei se instituie pentru cetățenii străini și apatrizii care sosesc în țara vecină, indiferent de zona din care vin (verde, galbenă sau roșie), inclusiv din Republica Moldova, pentru o perioadă de 14 zile (cu excepția celor care vin din UE/ SEE/ Confederația Elvețiană).Totodată, persoanele pot fi scutite de la carantină dacă prezintă dovada vaccinării (10 zile de la încheierea schemei), precum și dacă acestea au fost confirmate pozitiv cu COVID-19 în ultimele 180 de zile. Totodată, pot fi exceptate de la măsura carantinei persoanele care rămân pe teritoriul României pentru o perioadă mai mică de trei zile și prezintă testul PCR negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea sosirii în România sau înaintea îmbarcării. Cetățenii români care revin în țara vecină din străinătate și au petrecut ultimele 14 zile într-o zonă roșie (Republica Moldova a fost încadrată în zona roșie, începând cu data de 03.10.2021) sunt plasați în carantină, dacă nu se încadrează în una din excepții.Cetățenii Republicii Moldova pot intra în Ucraina, dacă prezintă la punctul de trecere a frontierei de stat polița de asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID-19 sau costurile privind cheltuielile de carantină, emisă de o companie de asigurări din Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina. Totodată, persoana trebuie să prezinte și unul dintre următoarele documente: rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR), efectuat cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Ucrainei sau rezultatul negativ al testului rapid pentru determinarea antigenului coronavirusului SARS-CoV-2 (RAT), efectuat cu cel mult 72 ore înaintea intrării pe teritoriul Ucrainei, sau certificatul medical emis de autoritățile medicale ale Republicii Moldova ce confirmă primirea uneia sau mai multe doze de vaccinuri împotriva COVID-19, recunoscute de Organizația Mondială a Sănătății.Guvernul Federației Ruse a anunțat că la traversarea frontierei de stat a Rusiei, cetățenii moldoveni, inclusiv cei cu cetățenia Federației Ruse, sunt obligați să prezinte testul PCR la COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul Federației Ruse. Totodată, din data de 1 septembrie, pentru cetățenii Republicii Moldova se aplică cerința prezentării documentului medical (în limba rusă sau engleză), care va confirma rezultatul negativ al testului la COVID-19 prin intermediul aplicației mobile "Путешествую без Covid-19". Persoanele vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 12 luni ori sau care au fost bolnave și s-au tratat de COVID-19 nu sunt scutite de obligația efectuării testului PCR la COVID-19. Cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Federația Rusă pe cale terestră (tren, autocar, automobil, camion, etc.) sunt obligați să prezinte documente doveditoare privind scopul călătoriei (la rude, tratament), precum și aprobarea prealabilă a autorităților ruse. În cazul călătoriilor pentru participare la evenimente cu caracter economic, cultural, științific, religios, dar și altele, atunci aprobarea se face prin instituțiile ruse, organizatori ai evenimentelor, iar în cazul studenților, de către instituțiile de învățământ din Federația Rusă.Italia a inclus Republica Moldova în lista D. Astfel, pentru persoanele care au călătorit sau tranzitat în ultimele 14 zile Republica Moldova sunt prevăzute următoarele condiții de călătorie în Republica Italiană aplicabile până la 25 octombrie: Completarea unui formular digital de localizare a pasagerilor (Passenger Locator Form), pentru a fi prezentat oricărei persoane responsabile de efectuarea acestei verificăriPrezentarea transportatorului, la îmbarcare și oricărei persoane desemnate să efectueze controalele, certificatul „verde” COVID-19, emis la finalizarea ciclului de vaccinare sau certificat echivalent, eliberat de autoritățile sanitare competente după vaccinarea validată de EMA (European Medicines Agency) sau, în orice caz, recunoscută în Italia. Pe teritoriul Italiei sunt recunoscute certificatele de vaccinare emise de autoritățile naționale de sănătate străine, inclusiv cele eliberate de Republica Moldova, pentru persoanele vaccinate cu preparate autorizate de EMA. Cetățenilor Republicii Moldova care se află pe teritoriul Italiei pe motiv de muncă sau studii, indiferent dacă sunt înscriși la Serviciul Național de Sănătate, le este recunoscută vaccinarea efectuată în Republica Moldova.Deținerea unui test molecular sau antigen, efectuat cu 72 de ore înainte de intrarea în Italia și care atestă un rezultat negativ. În absența certificatelor de vaccinare sau a testul la COVID-19, persoanele pot intra în Italia, dar vor sta în carantină timp de cinci zile și vor trebui să activeze supravegherea sănătății. La sfârșitul celor cinci zile de izolare, este necesar un test suplimentar molecular sau antigen.Mai multe detalii despre noile reguli de traversare a frontierelor altor state le puteți vedea aici.

2021

