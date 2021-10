https://sputnik.md/20211002/politico-biden-dureri-de-cap-rusia-45208004.html

Politico: Biden va avea noi dureri de cap din cauza Rusiei

Politico: Biden va avea noi dureri de cap din cauza Rusiei

Revista Politico: Biden va avea noi dureri de cap din cauza Rusiei

2021-10-02T08:20+0300

2021-10-02T08:20+0300

2021-10-02T08:20+0300

internațional

rusia

joe biden

administrație

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/03/44444986_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2eeecd8dca731453f7f6f85194e9365.jpg

BUCUREȘTI, 2 oct – Sputnik. Transmiterea Indiei a cinci sisteme rusești S-400 va deveni un test serios pentru strategia Indo-Pacifică a administrației lui Joe Biden, consideră analistul revistei Politico, Paul McLeary.Potrivit expertului, acest acord provoacă îngrijorări Washingtonului, însă în ajunul livrărilor planificate, Casa Albă va trebui să caute o ieșire din situația creată.Principala problemă constă în legea cu privire la contracararea inamicilor Americii, se menționează în material. Aceasta prevede aplicarea unor măsuri împotriva țărilor care au încheiat niște contracte majore de livrare a armelor cu Rusia. Însă, e vorba de India, un aliat cheie al SUA în regiune, și reacția Washingtonului la acordul încheiat între Moscova și New Dehli va arăta altora la ce ar trebui să se aștepte, remarcă autorul.“Marea întrebare este dacă acest lucru va provoca de fiecare dată un val de sancțiuni, (...) un al motiv pentru care administrația Biden va fi nevoită să lucreze asupra acestei probleme cu Congresul, constă în faptul că această Sabie a lui Damocles să nu atârne deasupra relațiilor noastre (cu partenerii n.r.) în decursul următorilor 5-10 ani”, conchide directorul programului Asiei de Sud a Centrului The Stimson Center, Sameer Lalwani.În anul 2018 Moscova și New Dehli s-au înțeles asupra livrării a cinci seturi a sistemelor de rachetă S-400, în valoare de peste cinci miliarde de dolari. Această tranzacție este considerată cea mai mare din toată istoria Rosoboronexport.

https://sputnik.md/20210926/oceanul-pacific-avioanele-de-vanatoare-rusesti-au-escortat-un-bombardier-al-sua--45058450.html

rusia

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, joe biden, administrație