https://sputnik.md/20211003/antrenorul-conor-mcgregor-sheriff-moldova-45229271.html

Antrenorul lui Conor McGregor - despre Sheriff, Moldova și limba rusă

Antrenorul lui Conor McGregor - despre Sheriff, Moldova și limba rusă

Antrenorul lui Conor McGregor - despre Sheriff Moldova și limba rusă

2021-10-03T13:20+0300

2021-10-03T13:20+0300

2021-10-03T13:20+0300

sheriff

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/03/45227411_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_c24f1c990ac9e617227206c9272bd128.jpg

TIRASPOL, 3 oct - Sputnik, Iulia Sorokopud. Tiraspolul sportiv continuă să uimească. După succesul răsunător al Sheriff-ului în Liga Campionilor, luptătorii au aruncat o nouă bombă informativă. L-am invitat pe antrenorul lui McGregor, Serghei Pikulski, la turneul internațional de lupte libere. „Acesta este un turneu în memoria antrenorului meu Savelii Fiodorovici Kioroglo! A fost unul dintre fondatorii luptelor libere și greco-romane din Moldova și a avut mulți campioni mondiali, ai URSS. A fost un antrenor de la Dumnezeu - așa l-am numit cu toții! Fie ca amintirea antrenorului nostru să rămână pentru noi și pentru copiii noștri pentru totdeauna”, a spus Serghei Pikulski.Antrenorul irlandez glumește: în caracterul luptător al lui McGregor se pot urmări trăsăturile sovietice ale luptelor libere.În echipa vedetei UFC, Pikulski este un mentor de lupte și pregătire fizică. Recunoaște că, după înfrângerea lui Dustin Poirier la Abu Dhabi, nu l-a văzut pe Conor - el a rămas în Dubai.„Sunt întrebat tot timpul despre relația mea cu Conor. Răspund, desigur. Dar, în funcție de întrebări. Nu pot susține părerea tuturor. Eu o am pe a mea. Majoritatea oamenilor îl iubesc. A devenit celebru în toată lumea și a glorificat Irlanda, a ridicat sportul la un alt nivel. Are mari merite ”, explică Serghei Pikulski.Serghei Pikulski s-a născut în satul moldovenesc Albota de Sus. A imigrat în Irlanda acum cincisprezece ani. El spune că pe „insula de smarald” îi lipsesc doar părinții, prietenii și, din ce în ce mai des, vocabularul.„În familie vorbesc rusa. Dar această rusă este deja, cum s-ar spune, de casă. Tata mă sună uneori și îmi spune ceva în rusa sa perfectă și mă gândesc: oh, chiar am uitat astfel de cuvinte!”- notează oaspetele irlandez.Antrenorul spune că, pe lângă casa părintească, locul preferat din patrie este sala de lupte. Dar la Tiraspol Pikulski a stabilit chiar planuri de fotbal. A fost inspirat în acest sens de succesul Sheriff în Liga Campionilor."Nu numai că am auzit, dar am urmărit acest meci! Știam despre Sheriff, deși, sincer să fiu, nu sunt deloc un om al fotbalului. Un astfel de succes răsunător - să-l învingi pe Real Madrid - este o realizare majoră pentru club și pentru întreaga țară. Vrem să mergem pe stadion și să privim acest complex. Băieții mei își doresc tricouri Sheriff”, afirmă Serghei.Pikulski și echipa vor lua la Dublin tricouri galben-negre și medalii de bronz. Doi luptători irlandezi au devenit câștigători ai turneului de la Tiraspol. În Transnistria, echipa lui Pikulski va organiza o mini-tabără de antrenament. Potrivit antrenorului lui McGregor, sunt multe de învățat de la luptătorii de la Tiraspol.

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sheriff, știri din moldova