https://sputnik.md/20211003/sarcina-maiei-sandu-opreasca-exodul-populatiei-productia-45226813.html

Stepaniuc: Sarcina Maiei Sandu este să oprească exodul populației și să reînvie producția

Stepaniuc: Sarcina Maiei Sandu este să oprească exodul populației și să reînvie producția

Stepaniuc: Sarcina Maiei Sandu este să oprească exodul populației și să reînvie producția

2021-10-03T11:10+0300

2021-10-03T11:10+0300

2021-10-03T11:10+0300

politică

agricultori

producători agricoli

economie

federația rusă

fructe şi legume

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2754/34/27543450_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_478848d5291135d55ab434dbd499e290.jpg

CHIȘINĂU, 3 oct - Sputnik. Fostul viceprim-ministru Victor Stepaniuc a vorbit în cadrul studioului Sputnik Moldova despre necesitatea economică a Rusiei și CSI pentru Moldova, menționând că Europa de Vest nu are nevoie de o economie moldovenească modernizată, în timp ce exodul moldovenilor din țară continuă.„În ultimii ani, președintele Maia Sandu arăta ca un om al forțelor de dreapta și pro-europene, precum și un politician conștient de poziționarea Moldovei și de presiunea geopolitică la care este expusă țara noastră. În calitate de economist, ea înțelege că este foarte dificil să construim economia Republicii Moldovei fără Rusia și CSI”, a declarat politologul Victor Stepaniuc.Stepaniuc a precizat că astăzi, principalul export al Moldovei este orientat spre Occident, deoarece toată industria și producția agricolă a fost închisă, iar dacă s-ar deschide, atunci Rusia poate profita de jumătate din producția moldovenească. Fostul vicepremier consideră că pentru piețele de desfacere se merită să se lupte.„Acum 30 de ani, moldovenii au visat cum țara noastră va umple întreaga Europă cu roșii. Situația actuală a economiei, precum și ideea modernizării acesteia, sunt legate nu numai de Europa de Vest. Europa de Vest nu are necesitatea modernizării economiei Moldovei. Nici Rusia nu are nevoie de aceasta, însă suntem legați prin gazul pe care îl cumpărăm de la Federația Rusă”, susține Stepaniuc.Politologul a vorbit și despre recolta de toamnă a strugurilor, merelor și prunelor, al căror export este încă sub semnul întrebării, susține Stepaniuc, iar producătorii sunt nevoiți să vândă fructele la fabrici la un preț de 1,20 - 1,30 de lei pentru un kilogram. Fostul vicepremier susține că dacă costul strugurilor este de 3 - 4 lei kilogramul, vânzarea acestora cu un leu pentru un kilogram va duce la ceea că nu vor ajunge bani pentru plata salariilor la lucrători, care anul viitor nu vor dori să muncească gratuit.

https://sputnik.md/20210924/federatia-rusa-ramane-destinatie-fructele-moldovenesti-45008656.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

agricultori, producători agricoli, economie, federația rusă, fructe şi legume, știri din moldova