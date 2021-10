https://sputnik.md/20211004/japonia-are-un-nou-premier-45239975.html

Japonia are un nou premier

Japonia are un nou premier

Camera inferioară a Parlamentului Japoniei l-a ales cu majoritate de voturi pe Fumio Kishida în funcția de premier

2021-10-04T08:36+0300

2021-10-04T08:36+0300

2021-10-04T09:06+0300

internațional

japonia

guvern

prim-ministru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/04/45239948_0:0:2609:1467_1920x0_80_0_0_f700083415b9b8d84d32f12d6555e7ca.jpg

CHIȘINĂU, 4 oct – Sputnik. Camera inferioară a Parlamentului Japoniei l-a ales cu majoritate de voturi pe șeful Partidului Liberal Democrat din Japonia, Fumio Kishida, care anterior a ocupat fotoliul de ministru de Externe, în funcția de premier, el fiind de-al 100-lea prim-ministru al țării. Procedura de vot a fost transmisă în direct.Prim-ministrul este ales cu majoritate de voturi dintre candidații desemnați de partide. Fiecare mișcare politică își desemnează propriul candidat, fiind vorba de regulă de liderii lor. Întrucât partidul de guvernământ deține mai mult de jumătate din mandate, alegerea Kishida a fost previzibilă.O jumătate de oră mai târziu a început votarea și în camera superioară a Parlamentului. Și aqcolo majoritatea o are formațiunea de guvernământ. Însă chiar dacă un alt candidat ar câștiga în camera superioară, conform legii, întâietatea o are camera inferioară, prin urmare rezultatul votului în camera inferioară este decisiv.Noua componență a Cabinetului de Miniștri va fi anunțată astăzi. În weekend, Kishida a stabilit toți candidații pentru funcțiile de ministru. Dintre cei 20 de membri ai guvernului, 13 vor deveni miniștri pentru prima dată. Pe unul dintre ei, nu l-a împiedicat să debuteze în această postură nici chiar venerabila vârstă de 77 de ani. Cel mai tânăr ministru are 44 de ani.Secretarul general al guvernului va fi Hirokazu Matsuno. Trei persoane vor trece din guvernul anterior în noul Cabinet: ministrul de Externe Toshimitsu Motegi și ministrul Apărării Nobuo Kishi, iar Koichi Hagiuda, care a condus Ministerul Științei și Educației, va deveni ministru al Economiei, Comerțului și Industriei.Kishida a declarat luni că după alegeri intenționează să dizolve camera inferioară a Parlamentului, în legătură cu expirarea mandatului său, pentru a organiza alegeri pe 31 octombrie.

https://sputnik.md/20211004/guvernul-japoniei--demisie-in-corpore-45239584.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japonia, guvern, prim-ministru