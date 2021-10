https://sputnik.md/20211005/spinu-moldova-prelungire-contract-gazprom-45268830.html

Spînu: Moldova a solicitat prelungirea contractului cu Gazprom pentru încă un an

Spînu: Moldova a solicitat prelungirea contractului cu Gazprom pentru încă un an

Moldova a solicitat prelungirea contractului cu Gazprom pentru încă un an

2021-10-05T10:36+0300

2021-10-05T10:36+0300

2021-10-05T10:53+0300

CHIȘINĂU, 5 oct – Sputnik. Republica Moldova a solicitat prelungirea contractului cu Gazprom pentru încă un an. Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei și Infrastructurii, Andrei Spînu, în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune ProTV.Potrivit ministrului economiei, s-ar putea ca MoldovaGaz și Gazprom să semneze un nou contract."Ar putea fi și un nou contract dacă asta va fi înțelegerea. Inițial când am început discuțiile, poziția noastră în discuția cu MoldovaGaz și Gazprom am decis să avem prelungirea cu un an de zile", a spus Spânu.Conform formulei care a fost aplicată în trimestrul III și care va fi aplicată și în luna octombrie, prețul la gaz va fi de 790 de dolari pentru mia de metri cubi, susține ministru.Amintim că pe 30 septembrie, contractul pentru furnizarea gazelor naturale către Moldova între concernul rus „Gazprom” și compania „Moldovagaz” a expirat. „Moldovagaz” a activat în baza contractului care a fost semnat în 2008 și care a fost prelungit ulterior. Astfel, în ultima zi a contractului, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a anunțat despre prelungirea contractului de livrare a gazelor pentru încă o lună. ”Pentru a nu periclita livrările de gaze pe termen scurt, astăzi, am confirmat prelungirea contractului de livrarea de gaze între MoldovaGaz și Gazprom pentru 1 lună”, a scris Andrei Spînu pe pagina sa de Facebook.Totodată, ministrul a menționat că discuțiile referitor la contractul de livrare a gazelor pentru Moldova continuă, iar ”prelungirea contractului are loc în aceleași condiții la care Moldova a primit gaze în luna septembrie”.

