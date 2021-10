https://sputnik.md/20211006/noi-numiri-guvern-noii-functionari--45310334.html

Guvern: Noi șefi la ANSA, Agenția pentru Investiții și Statul Major al Armatei Naționale

CHIȘINĂU, 6 oct - Sputnik. În cadrul ședinței de astăzi a Guvernului, miniștrii au votat pentru numirea lui Radu Musteață la șefia Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor. Astfel, de mâine, ANSA va avea un nou director. „Domnul Musteață este licențiat în tehnologie chimică, inclusiv industria alimentară și master în chimie ecologică și protecția mediului. În parcursul profesional are activitate științifică, educațională, managerială. Circa de opt ani are experiență în activitatea la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor”, a precizat secretarul de stat, Roman Cazan.Membrii Guvernului au mai votat pentru ca Stelian Manic să devină șef al Agenției pentru Investiții. La fel, ea va începe activitatea în noua sa funcție din data de 7 octombrie. „Are studii în domeniul macroeconomiei, administrarea mediului, management, marketing, geografie urbană. Este doctor în științe geografice. Are experiențe de lucru atât în științific, cât și în domeniul academic”, a menționat secretarul de stat, Roman Cazan.Totodată, membrii Executivului au votat și pentru numirea lui Eduard Ohladciuc în funcția de șef al Statului Major al Armatei Naționale și comandant al Armatei Naționale.„Eduard Ohladciuc este militar cu o experiență de peste 30 de ani în serviciul militar. A absolvit Școala Militară Superioară de rachete aeriene din Ucraina, colegiul de război din București precum și colegiul de securitate din Germania. (...) Deține o vastă experiență de planificare și conducere a trupelor, de a lua decizii juste și la momentul potrivit”, a precizat ministrul Apărării.

