Reacții ale experților și politicienilor la reținerea lui Stoianoglo



Pe rețelele de socializare au apărut mai multe comentarii ale unor persoane cunoscute la suspendarea din funcție și reținerea procurorului general, Alexandr Stoianoglo

CHIȘINĂU, 6 oct – Sputnik. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe comentarii ale unor cunoscuți politicieni, juriști și reprezentanți ai societății civile la suspendarea din funcție și reținerea procurorului general, Alexandr Stoianoglo. Mulți dintre aceștia afirmă că este vorba de o acțiune ilegală, cu încălcarea procedurilor juridice, și că se revine la statul capturat ”în stilul lui Plahotniuc”.Analistul Politic Dionis Cenușă se întreabă dacă așa se fac reformele în justiție în Moldova.Cenușă spune că ar vrea să vadă dacă vor fi reacții în acest context de la societatea civilă, Delegația UE și Ambasada SUA.”Dar Președintele Sandu și alții de la guvernare pe la tot felul de emisiune ne răspundea nouă (celor câtorva care vorbesc despre devierile guvernării) căsituația din țara nu este normală și cătrebuie adoptate măsuri extraordinare. Înțeleg că reținerea (ilegală, potrivit juriștilor independenți în care am încredere) a lui Stoianoglo face parte din acestea combinații prin care se dorește instituirea controlului politic asupra procuraturii generale, folosind Procuratura Anticorupție și SIS-ul”, mai afirmă analistul.Fostul deputat PPDA Vasile Năstase declară într-o postare pe Facebook: ”Dezmățul trebuie să înceteze imediat”Avocat de la Asociația Promo-LEX Vadim Vieru a specificat în luarea sa de atitudine că declarațiile pe care le-a făcut procurorul general în cadrul briefingului de luni sunt condamnabile, fiind, în opinia lui, sunt ”declarații de politician, mai puțin de procuror”.Fostul ministru al Justiției Fadei Nagacevschi consideră că tot ceea ce s-a întâmplat marți, 5 octombrie, nu este un joc politic în jurul lui Stoianoglo, ci în jurul Procuraturii Generale.El consideră că politicienii de la putere ”au ciopârțit legislația, au ,,capturat” antidemocratic instituții, s-au asociat cu unele dintre cele mai toxice persoane pe care tot ei le declarau ca fiind parte a sistemului capturat în 2019”.Deputatul PSRM Vlad Bătrîncea este de părere că ”modalitatea și formă în care se produc acțiunile la procuratură generală, încălcarea inopinată a procedurilor legale, reprezintă justiție televizată a politicienilor nervoși”.”Dar la sigur această situație nu este despre stat de drept, ci un act de răfuială politică, care va fi condamnat și în Moldova și de partenerii țării”, este sigur Bătrîncea.Avocatul Victor Munteanu, director de programe de drept la Fundația Soros Moldova, pune la îndoială legalitatea acțiunilor procurorului de caz: ”De la suspendare din funcție până la reținere câteva ore????? Să fie acestea deciziile neviciate ale procurorului de caz? Hm....Dar el nu are nevoie de timp sa-și formuleze bănuiala rezonabila?”, se întreabă el într-o postare pe rețelele de socializare.Angajata CPR Moldova - Centrul de Politici s̗i Reforme, bloggera și activista civică Vlada Ciobanu este de părere că ar fi necesare niște explicații pertinente în această situație.”Recunosc, eu nu mă prea pricep în aceste subiecte. „Omul bun” din mine are nevoie de niște explicații, dincolo de „avem mandat de la popor”. Și mai vrea să înțeleagă de ce numaidecât noaptea? E mai festiv sau cum?”, scrie ea.Fostul procuror-șef al Chișinăului, Ivan Diacov, sugerează că reținerea lui Stoianoglo este o reglare de conturi a fostului procuror Anticorupție Viorel Morari cu procurorul general, permisă dew actuala putere.Totodată, Diacov menționează într-o altă postare că procurorul Victor Furtună a avut prea puțin timp la dispoziție pentru a studia materialele care i-au fost prezentate, ceea ce duce la gândul că ”ordonanța de pornire a urmăririi penale și alte documente procesuale puteau fi pregătite din timp...adicăeste un fals... statul de drept se îndepărtează de noi”.Alexandr Stoianoglo a fost reţinut marţi seara, pentru 72 de ore. Reținerea lui Stoianoglo a avut loc după ce procurorul Anticorupție Victor Furtună a dispus urmărirea penală pe numele procurorului general, Alexandru Stoianoglo.Procurorul Anticorupție Victor Furtună a pornit urmărirea penală împotriva lui Stoianoglo în urma deciziei de marți a Consiliului Superior al Procurorilor prin care Furtună a fost desemnat pentru examinarea aspectelor invocate în adresarea lui Lilian Carp, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, președinte al Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică vizând pretinsele acțiuni ilegale comise de procurorul general, Alexandr Stoianoglo.

