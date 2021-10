https://sputnik.md/20211006/situatia-epidemica-localitatile-cod-rosu-45321024.html

Date alarmante privind situația epidemică din țară: Localitățile aflate sub Cod Roșu

CHIȘINĂU, 6 oct - Sputnik. Ministerul Sănătății anunță date tot mai alarmante privind situația epidemică din țară. Astfel, în ultimile șapte zile, incidența a fost de 220 de cazuri la 100 de mii de persoane, cu o creștere de 12%, comparativ cu datele de acum două săptămâni. Totodată, în municipiul Bălți este cea mai alarmantă situație din țară, unde se înregistrează 505 cazuri la 100 de mii de persoane. Sub incidența Codului Roșu cade și raioanele Sângerei și Edineț, unde se înregistrează peste 250 de cazuri de COVID-19 la 100 de mii de persoane. Totodată, conform datelor prezentate de Ministerul Sănătății, niciun raionul nu se află sub Cod Verde. Doar raioanele Dubăsari, Cantemir, Ocnița, Orhei și Ceadâr-Lunga se află sub alertă de Cod Galben, înregistrând o incidența de până la 99 cazuri la 100 mii de persoane, iar celelalte raioane sunt sub Cod Portocaliu.Totodată, cea mai înaltă rată de vaccinare cu schema completă e înregistrată în municipiul Chișinău, urmat de raionul Soroca, Dubăsari și Orhei. „Prin vaccinare se reduce riscul de infectare și de transmitere a infecției. Mai mult, se reduce considerabil riscul de spitalizare și de deces. Populația ar trebui să conștientizeze că varianta Delta este cu mult mai contagioasă și provoacă forme grave ale bolii, care evoluează foarte rapid. Îndemnăm populația să fie vigilentă, iar la primele simptome să apeleze medicul de familie sau serviciul 112, astfel încât, să fie inițiat tratamentul cât mai rapid”, a menționat secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Svetlana Nicolăescu.Conform datelor, în ultima săptămână, cei mai mulți dintre cei bolnavi au făcut o formă ușoară, fiind urmați de pacienții cu forme medii (10,3%) și forme grave (7,8%). Totodată, de la începutul pandemiei, 6 901 persoane au decedat din cauza complicațiilor date de COVID-19. Din numărul total de decese, 81,5 la sută au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de peste 60 ani, iar dintre acestea, 51,8% erau în rândul femeilor.

