Cărbunele încălzește buzunarul. De ce se scumpește cărbunele rusesc

Prețurile la cărbune au crescut semnificativ în ultima perioadă din cauza cererii mari determinate de prețurile tot mai mare la gaz.

2021-10-08T20:00+0300

CHIȘINĂU, 8 oct – Sputnik. După scumpirea gazului, urmează și scumpirea combustibilului solid – cărbunele. Trei sute de dolari pentru o tonă, ceea nu a mai fost timp de 20 de ani. Pe piață este o cerere majoră. Cât va dura această situația și cât va avea de câștiga Rusia – aflați în materialul Irinei Badmaeva pentru RIA Novosti.Revenirea cărbuneluiÎn pofida îndemnurilor de a reduce emisiile CO2, se cumpără tot mai mult cărbune. Acesta este livrat chiar și în Europa conștientă ecologic: acolo au fost nevoiți să treacă la combustibil solid din cauza prețurilor înalte la gaz. În UE gazul se vinde cu 1400 de dolari pentru o mie de metri cubi. Companiile energetice sunt ”pe moarte”. Unele au falimentat. Cărbunele devine singurul colac de salvare.În septembrie, Germania, Spania, Marea Britanie și Franța au generat peste șapte milioane de megawatt-ore din cărbune, ceea ce este cu 35 la sută mai mult decât cu un an înainte.Însă în Europa cantitatea de cărbune este insuficientă. Principalii furnizări nu reușesc să-și sporească exporturile. Rezervele în nord-vestul continentului sunt la un nivel minim: abia ajunge la patru milioane de tone.În plus, există și concurența cu cumpărătorii asiatici. Și în China există un deficit. De dragul unui cer senin deasupra capului acolo au fost închise minele de cărbune.“Din cauza schimbării bruște a vectorului, puterea politică forțează băncile să crediteze și să finanțeze companiile de cărbune pentru extinderea producției. Totodată, China nu este doar principalul producător, dar și principalul consumator”, explică Mihail Kohan, șeful Secției studii analitice a Școlii Superioare Administrarea Finanțelor.Economia chineză se reface rapid. Întreprinderile au nevoie de mai multă energie electrică. Evident, țara va continua să utilizeze pe larg combustibilul solid. Partidul Comunist începuse prea rapid și brusc să renunțe la el.S-au suprapus și conflictele cu alte țări-furnizoare. “Beijingul și-a înrăutățit relațiile cu Australia, unde se produce în jur de opt la sută din volumul total al cărbunelui la nivel mondial. Toate acestea au coincis cu reducerea importului din Indonezia, care deservește pe lângă China, India și alte state asiatice”, menționează Artiom Deev, conducătorul departamentului analitic AMarkets.Drept urmare, două treimi din provinciile chineze au fost trecute la un regim de economie a electricității. Au fost oprite întreprinderile petrochimice.Deficitul a contribuit în mod previzibil la creștere prețurilor. Și nu doar în China. În Europa, combustibilul solid costă cu aproximativ 14 la sută mai mult decât în Asia. “Deoarece a crescut cererea, cărbunele se va scumpi inclusiv până la sfârșitul sezonului de iarna și în Vest, și în Est, unde sporește riscul unei crize energetice”, presupune Deev.Iarnă rece și vară fierbinteÎn ultimii ani, lumea a avut nevoie tot mai puțin de cărbune. Europa, China și SUA au adoptat politici de decarbonizare.Scăderea cererii pentru combustibilul solid în perioada pandemiei era motivată de tranziția la energia regenerabilă. Însă “înverzirea” are nevoie de timp. O astfel de soluție nu va putea fi implementată rapid.Totodată, să nu uităm de cataclismele natural. Din cauza unei ierni extreme de reci și a verii extreme de calde, depozitele subterane de gaz s-au golit. Prețurile la combustibilul albastru au urcat vertiginos. Nu rămân în urmă nici cotațiile la petrol.În acest context, atenția s-a îndreptat spre cărbune. Însă oferta nu reușește să acopere cererea. Producătorii europeni de energie electrică roagă Rusia să exporte mai mult.Desigur, nu vor s-o facă public. Urmează o nouă conferință cu privire la schimbările climatice, unde vor discuta despre emisiile gazelor cu efect de seră. Reducerea este posibilă, însă doar cu renunțarea la cărbune și ruinarea din cauza gazului scump.Furnizorii nici nu au prea multe opțiuni. Unica speranță este Rusia, care ocupă locul patru în lume la rezerve de cărbune. Locul șase - la extracție și locul trei la export. În total, anul trecut au fost exportate peste 200 de milioane de tone. China a procurat aproximativ 29,5 milioane, Coreea de Sud – 23, Japonia – 21,5.Însă este puțin probabilă sporirea semnificativă a extracției. “Industria de hidrocarburi presupune un ciclu îndelungat de producție. Este nevoie de noi capacități tehnice, autorizații, documente. Va fi nevoie de peste doi ani – de la intenție, până la demararea exploatării unor noi rezerve. Rusia și așa este principalul furnizor de cărbune în Europa, cu un volum de peste 400 de milioane de tone pe an”, spune Artion Deev.Companiile rusești, evident, vor avea de câștigat de pe urma unei materii prime care se scumpește pe zi ce trece. Pe piețele asiatice în 2019 cărbunele costa în medie 90 de dolari pentru o tonă. Acum, în UE prețul este de 300 de dolari.Totuși, o creștere semnificativă a exportului nu se prevede. Combustibilul este necesar și pe piața internă. Meteorologii promit o iarnă rece. Potrivit statisticii, o treime din gospodării din Rusia se încălzesc cu sobe, pe lemne și cărbune. În zona urbană este vorba de șapte la sută din gospodării.“Pe termen scurt, se va păstra o cerere înaltă. La bursele internaționale aceasta va fi alimentată de speculanți”, consideră Hadjimurad Belharoev, profesor asociat al programului “Securitatea economică internațională” al Institutului de economie mondială și afaceri al Universității Prieteniei Popoarelor.Dar este deja aproape lansarea ”Nord Stream – 2”. Piața așteaptă încheierea unor contracte la gaz pe termen lung, care ar stabiliza prețurile la combustibilul albastru. Apoi și prețurile la combustibilul solid. Să nu uităm că, în pofida exploziei de azi a prețurilor, lumea totuși renunță la cărbune.“În cazangeriile industriale, unde ard gaz și cărbune, există diverse particularități ale activității. Când se face focul cu combustibil solid, este utilizată în temei munca manuală a fochiștilor. Adică, cresc costuri pentru salarizarea forței de muncă, pentru serviciile medicale, alimentație suplimentară. Când este utilizat gazul, totul are loc în regim automatizat. Este suficient să apeși un buton”, specifică Belharoev.Pe de altă parte, există și un avantaj: cărbunele nu se autoinflamează și se păstrează pe platforme descoperite. Și, așa cum arată experiența, atunci când pe timp foarte rece celelalte surse de energie pot face probleme, doar cărbunele garantează căldură.

