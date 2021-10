https://sputnik.md/20211008/chicu-o-mana-de-criminali-a-sechestrat-procurorul-general-45363776.html

Chicu: O mână de criminali a sechestrat procurorul general

Chicu: O mână de criminali a sechestrat procurorul general

Fostul premier al Republicii Moldova i-a adresat președintelui țării un mesaj în legătură cu reținerea lui Alexandr Stoianoglo.

CHIȘINĂU, 8 oct - Sputnik. „O mână de criminali a sechestrat de trei zile procurorul general al țării, iar ceea ce face acum această bandă cu Stoianoglo e o mare eroare admisă de președintele țării”. Acest mesaj a fost adresat de fostul prim-ministru al Republicii Moldova Ion Chicu președintelui țării Maia Sandu în legătură cu reținerea procurorului general suspendat. Fostul premier a rugat-o pe președinte să oprească șirul erorilor și să-l elibereze pe Stoianoglo. Doar așa, potrivit lui Ion Chicu, Maia Sandu ar reveni în câmpul legal. Fostul șef de Guvern susține că astăzi s-a convins că învinuirile aduse lui Stoianoglo sunt „absolut aberante”. „Faptul că unii rivali politici de-ai dumneavoastră fac politică din acest caz grav nu mai are cum să vă favorizeze, să vă scoată basma curată. Ei nu-l ajută pe Stoianoglo. Dar să știți că deja nici pe dumneavoastră. Ajutați-mă să vă consider în continuare președinte al Republicii Moldova - eliberați deținutul politic Alexandru Stoianoglo și restabiliți funcționalitatea Procuraturii Generale în cadrul constituțional al Republicii Moldova”, a mai scris Ion Chicu. Șeful statului a declarat astăzi că are nevoie de mai multă claritate în procesele care au loc acum în cadrul Procuraturii Generale și în acțiunile întreprinse de procurori. „Cer Procuraturii să informeze societatea plenar și la timp despre procedurile aplicate în cazul lui Alexandr Stoianoglo, despre motivele solicitării arestului pentru 30 de zile, precum și despre alte măsuri cerute de procurorul de caz, cu respectarea strictă a legii. În acest caz, ca și în toate celelalte, este nevoie de maximă transparență. Tăinuirea oricăror informații și comiterea oricăror abuzuri este inadmisibilă”, a scris Maia Sandu.Magistrații Judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Ciocana examinează astăzi demersul procurorului de caz, care a solicitat plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a procurorului general suspendat Alexandr Stoianoglo.Amintim că procurorul general suspendat al Moldovei, Alexandr Stoianoglo, a fost reținut în seara zilei de 5 octombrie, chiar înainte de briefingul de presă anunțat de acesta. La solicitarea procurorului Victor Furtună, ofițerii mascați ai serviciilor speciale l-au scos pe Stoianoglo din clădirea Procuraturii Generale, apoi l-au plasat în izolatorul de detenție preventivă pentru 72 de ore.Arestarea procurorului general a provocat mai multe acțiuni de protest care au avut loc la Comrat și Chișinău.Avocatul procurorul general suspendat, Vasile Gafton, a declarat pentru Sputnik că apărarea are probe prin care să demonstreze instanței că Alexandr Stoianoglo „nu este vinovat de ceea ce i se încriminează”.

