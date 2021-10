Stoianoglo face praf guvernarea: „Ne întoarcem la statul capturat”

„Este un dosar politic. E foarte rău că, după doi ani de când am ieșit din „statul capturat”, ne întoarcem la aceleași clișee. Nu am înțeles de ce după doi ani de când s-a schimbat în țară situația cu dosarele la comandă, și eu garantez că noi nu am făcut niciun dosar la comandă, nu a fost persecutat niciun jurnalist, niciun om de afaceri, după ce o lună în urmă eu am dispus ca arestul preventiv să fie aplicat numai în cazuri extraordinare, în cazul oamenilor care săvârșit omoruri, violuri, și în privința mea, a procurorului general, se aplică același lucru. (...) Ei nu știu ce fac”, a declarat procurorul general suspendat din funcție.