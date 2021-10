https://sputnik.md/20211008/tragedie-georgia-bloc-victime--45356866.html

Tragedie în Georgia: S-a prăbușit un bloc de locuit - sunt victime

2021-10-08T12:42+0300

CHIȘINĂU, 8 oct - Sputnik. O clădire cu cinci etaje din centrul orașului Batumi s-a prăbușit. Teritoriul este înconjurat de poliție, iar locuitorii casei au fost evacuați. Potrivit presei locale, Sputnik Georgia, în scara care s-a prăbușit locuiau 12 familii. Salvatorii sunt la fața locului și încearcă să salveze victimele de sub dărâmături. Până acum, salvatorii au salvat un copil. El a fost scos dintr-o mașină care era acoperită cu bucăți de beton.În jur de zece mașini sunt acum sub ruine. Ele erau parcate în apropiere blocului. Potrivit presei locale, mulți oameni s-au adunat încercând să afle soarta rudelor și prietenilor care locuiesc în această casă. Deocamdată, nu se cunoaște cauza prăbușirii clădirii, iar specialiștii urmează să efectueze o expertiză. Ministerul Afacerilor Interne din Georgia a făcut deja o declarație despre faptul că a fost lansată o anchetă privind prăbușirea blocului din Batumi, dar a menționat că deocamdată nu se cunoaște numărul răniților și dacă sunt persoane decedate. Totodată, două persoane aflate sub dărâmături au reușit să contacteze salvatorii. Starea victimelor nu este încă cunoscută.Salvatorii demarează căutări pentru a vedea dacă mai sunt persoane aflate sub ruine.

