https://sputnik.md/20211009/riscam-atractie-turistica-unica---buncarele-oliscani-45342211.html

Riscăm să ne lipsim de o atracție turistică unică - buncărele din Olișcani

Riscăm să ne lipsim de o atracție turistică unică - buncărele din Olișcani

Riscăm să ne lipsim de o atracție turistică unică - buncărele din Olișcani

2021-10-09T09:00+0300

2021-10-09T09:00+0300

2021-10-09T09:00+0300

video

război

bază militară

buncăre

uniunea sovietică

șoldănești

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45350178_4:0:1677:941_1920x0_80_0_0_66a5f2b75ddf9a25e5c55449acd4ae3a.jpg

Lucrările de demolare a bazei militare sunt efectuate de o firmă privată, dar șeful Întreprinderii Silvice Șoldănești, Anatolie Cojocari, susține că aceste lucrări se fac ilegal pe motiv că respectiva firmă ar fi pătruns abuziv în pădure, iar contractul pentru demolare a expirat din anul 2009.Din 2015 și până în prezent, reprezentanții Întreprinderii Silvice Șoldănești sunt în proces de judecată cu firma care se ocupă de lucrările de demolare. Directorul întreprinderii silvice susține că s-a adresat la toate organele competente pentru a soluționa acest conflict, dar deocamdată nu a primit niciun răspuns. Mai mult, Anatolie Cojocari a precizat că în toți acești ani, companiile care s-ar ocupa de lucrările de demolare s-au schimbat de câteva ori și că administratorii acestora ar fi rude.Directorul Întreprinderii Silvice din Șoldănești a declarat pentru Sputnik Moldova că instituția pe care o conduce își dorește salvarea edificiilor militare din pădure și conservarea lor pentru ca turiștii să le poată vizita.În toți aceștia ani, buncărele din Olișcani au reușit să ademenească mai mulți oameni care au decis să se aventureze și să exploreze edificiile subterane. Dinu Boeșteanu și Alexandru Maldur sunt doi vloggeri din Cahul care se numără printre cei care au avut curajul să coboare până la nivelurile inferioare pentru a filma buncărele din interior. Cei doi au fost la Olișcani în august 2020, atunci când firma care ar efectua ilegal lucrările de demolare încă nu se afla acolo, iar intrarea era liberă. Acum, paza firmei le spune vizitatorilor că zona este privată și le interzice oamenilor să treacă. Totuși, când au văzut echipa noastră de filmare s-au făcut nevăzuți.Din cauza lucrărilor de demolare a buncărelor, în prezent, este foarte dificil să intri în interior fără un echipament special. Totuși, echipa Sputnik Moldova a reușit să filmeze la câteva etaje de jos, dar vloggerii Dinu Boeșteanu și Alexandru Maldur au mers și mai departe și au ajuns până la etajele care sunt deja inundate de apă.Tinerii au povestit pentru Sputnik Moldova prin ce experiență au trecut aflându-se în buncărele din Olișcani și au împărtășit emoțiile pe care le-au trăit fiind la câteva zeci de metri sub pământ.Pentru a afla detaliile istorice legate de aceste buncăre și de baza militară care s-a construit în pădurea din Olișcani, am discutat cu șeful Muzeului Militar al Agenției pentru Știință și Memorie Militară, Sergiu Cataraga. El a menționat că acolo urma să fie amplasat un comandament de rezervă, dar în perioada sovietică, nimeni nu cunoștea despre construcția acestuia. Acest obiect era total secretizat, iar cei care cunoșteau adevăratul rol al bazei militare puteau fi numărați pe degete.Potrivit lui Cataraga, unitatea militară din Olișcani a fost construită pentru a avea un comandament de rezervă în caz de conflict militar cu blocul NATO. Buncărele militare au câte 13 etaje în pământ, iar pereții din beton sunt acoperiți cu un strat gros din fier. Lucrările de construcție a bazei militare au început în anul 1984 și urma să fie dislocat un punct de comandă de rezervă pentru Statul Major al Direcției Sud-Vest al Statului Major al Forțelor Armate ale Tratatului de la Varșovia. Pentru construcția obiectului strategic, autoritățile sovietice au folosit materiale de cea mai înaltă calitate. În 1991, odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, proiectul a fost întrerupt, iar lucrările nu au mai fost duse până la capăt.Deși pădurea din Olișcani, unde sunt amplasate buncărele, e în gestiunea Întreprinderii Silvice din Șoldănești, iar Primăria din Olișcani nu are nicio atribuție cu baza militară care urma să fie dislocată în pădure, primarul susține că și-ar dori ca unitatea militară să fie conservată, iar autoritățile locale să contribuie la dezvoltarea unei zone turistice, deoarece acest obiectiv militar este unic în Republica Moldova, susține primarul Adela Șaptefrați.

https://sputnik.md/20210513/Marturii-cutremurtoare-ale-unei-moldovence-din-Israel-Ne-ascundem-buncare-34725661.html

https://sputnik.md/20210914/genisti-dezamorsare-dispozitive-explozibile-44707918.html

șoldănești

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

război, bază militară, buncăre, uniunea sovietică, șoldănești, știri din moldova