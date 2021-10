https://sputnik.md/20211010/iuskov-cine-este-vinovat-de-criza-energetica-din-europa-45404221.html

Iușkov: cine este cu adevărat vinovat de criza energetică din Europa?

Expertul explică de ce Putin a venit în întâmpinarea europenilor și a susținut inițiativa de majorare a ofertei de gaz pe piața internațională

economie

în lume

rusia

europa

gaz

Mai bine de o lună a durat agitația de pe piața contractelor futures de gaz în Europa. La începutul lui august, prețul pentru o mie de metri de combustibil s-a aflat la nivelul de 515 de dolari, conform indicelui hubului european TTF, iar peste o lună a ajuns la 614 dolari.Contractele futures au continuat să se scumpească, înregistrând recorduri istorice: pe 6 octombrie gazul a crescut până la un nivel istoric de 1937 de dolari pentru o mie de metri cubi. Iar apoi pe piața gazului a început o scădere la fel de vertiginoasă: pe 7 octombrie cotațiile au coborât sub 1000 de dolari.Ce a provocat fluctuațiile și care este rolul Rusiei în scăderea cotațiilor, explică într-un interviu pentru canalul „Sputnik în rusă” analistul Fondului pentru Securitatea Energetice Naționale Igor Iușkov.Multe depinde de știriPiața contractelor futures reacționează la diverse evenimente care nu au neapărat o legătură directă, spune Igor Iușkov și explică dependența contractelor futures de știri în baza exemplului tranzacțiilor de pe 6 octombrie, care au intrat în istoria pieței energetice.De fapt, creșterea prețurilor la cărbune era previzibilă, adaugă Iușkov. În condițiile scumpirii gazului, companiile își redirecționează atenția spre alte surse de energie, iată de ce Europa a început să consume mai mult cărbune.“Iar cererea explozivă a provocat o creștere a prețurilor”, spune expertul.Un alt exemplu al influenței știrilor de presă asupra prețurilor la contractele futures poate fi ședința lui Vladimir Putin dedicate dezvoltării sectorului energetic, desfășurată pe 6 octombrie, consideră Igor Iușkov.“Erau niște știri pozitive. El a dat indicații: dacă Gazprom are capacitatea de a majora exportul, nimeni nu trebuie pus într-o situație dificilă”, amintește Iușkov. – Acest lucru a fost perceput ca un semnal despre o posibilă majorare a livrărilor de gaz în Europa. Iată acest semnal a și devenit un factor declanșator pentru ieftinirea combustibilului”.Ce are de câștigat Rusia?Majorarea livrărilor într-adevăr ar putea reduce prețurile la gaz în Europa pentru că în condiții de concurență companiile reduc prețurile. Însă pentru Rusia este importantă stabilizarea pieței și pentru că prețurile extrem de înalte afectează cererea, este de părere Igor Iușkov.Una e când gazul costă 200-300 de dolari pentru o mie de metri cubi, explică Igor Iușkov. Atunci gazul devine mai avantajos decât sursele de energie regenerabilă. “Și cu totul altceva este când gazul costă o mie de dolari – aici energia regenerabilă este mai rentabilă”, spun experții. – Ne convin prețurile mari, însă nu extreme de înalte”.Între timp, saltul prețurilor pe piața de gaze poate fi explicat și de poziția traderrilor, specifică Iușkov. “Probabil, aceștia au început să procure în masă contractele futures la gaz, pornind de la ideea: dacă astăzi totul este atât de rău și se observă o criză energetică în Europa, ce se va întâmpla în sezonul de iarnă? Iată de ce contractele s-au scumpit brusc”, presupune el.“Europa nu trebuie să facă investigații, ci să se uite în oglindă”După evenimentele din 6 octombrie, miniștrii Economiei și Finanțelor din cinci state ale Uniunii Europene (Franța, Spania, Cehia, România și Grecia) au semnat o declarație comună în care au propus efectuarea unei investigații în ceea ce privește cauzele crizei energetice.Cantitatea de gaz în depozite s-a redus din cauza condițiilor meteo de anul trecut, explică expertul. “Iarna a fost destul de geroasă, apoi a venit vara și multă energie a fost cheltuită pentru condiționarea aerului”, spune el.Însă companiile de gaz nu s-au grăbit să-și completeze rezervele, după ce au observat o creștere a prețurilor pe piață, subliniază Iușkov.O altă cauză a crizei, în opinia lui Igor Iușkov, o constituie problemele furnizor locali de gaz. “Norvegia își reduce volumul extracțiilor al patrulea an la rând, iar în Algeria crește consumul intern, motiv pentru care exportă mai puțin gaz. Iată și explicația”, spune el.Urmăriți interviul integral pe canalul YouTube „Sputnik în rusă”.

rusia

europa

