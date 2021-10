https://sputnik.md/20211011/de-ce-acest-produs-ar-trebui-consumat-zilnic-45406126.html

De ce acest produs ar trebui consumat zilnic

De ce acest produs ar trebui consumat zilnic

O publicație din Japonia le recomandă tuturor japonezilor un produs natural care ar trebui să fie consumat zilnic.

CHIȘINĂU, 11 oct – Sputnik. Publicația japoneză „Nihon Keizai Shimbun” susține că consumul zilnic de avocado contribuie la îmbunătățirea metabolismului și la normalizarea funcției intestinului.Autorul articolului face referire la un studiu realizat de oamenii de știință americani la care au participat 163 de bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 25 și 45 de ani. O altă condiție a fost că Indicele de masă corporală al celor care au participat la experiment să fie mai mare de 25, pe când norma este sub acest indicator.Participanții au fost împărțiți în două grupuri unde cu toții consumau același număr de calorii, însă în primul grup bărbații mai consumau și 175 de grame de avocado, iar femeile - 140 de grame.Rezultatele au arătat că, odată cu consumul zilnic al acestui fruct, primul grup a primit cu 20 de grame mai mulți acizi grași mononesaturați, cu 14 grame mai multe fibre dietetice și cu 300 de calorii mai multe decât cel de al doilea grup.Experții au descoperit că avocado îmbunătățește diversitatea bacteriilor din intestin, ceea ce are o importanță deosebită, pentru că o scădere a acestui indicator provoacă dezvoltarea anumitor boli. În plus, acizii grași mononesaturați care se găsesc în avocado ajută la scăderea nivelului de colesterol din organism.Experții au mai descoperit în primul grup mai multe bacterii care fermentează și descompun fibrele dietetice, în timp ce numărul acizilor biliari care duc la inflamații intestinale, dimpotrivă, s-a dovedit a fi mai mic.

