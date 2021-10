https://sputnik.md/20211011/hramul-orasului-chisinau-2021-45413176.html

Hramul orașului Chișinău 2021: Ce pregătesc autoritățile

Hramul orașului Chișinău 2021: Ce pregătesc autoritățile

Fără concerte grandioase de Hramul orașului Chișinău, totuși va avea loc un program festiv.

CHIȘINĂU, 11 oct - Sputnik. În acest an, de Hramul orașului Chișinău nu vor fi organizate concerte grandioase. Cu toate acestea, este prevăzut un program festiv. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, la ședința din această dimineață a serviciilor municipale.Edilul-șef a mai spus că pentru angajații serviciilor primăriei va fi organizat un concert."Vom avea un eveniment pentru oamenii care se dedică orașului, care muncesc zilnic pentru a avea o Capitală curată: muncitorii de la Spații Verzi, de la Direcția locativ-comunală, Parcul Urban de Autobuze, Exdrupo, Regia Transport Electric, etc. Am prevăzut câte un salariu suplimentar pentru angajați", a declarat Ion Ceban.Programul evenimentelor festive cu ocazia Zilei Orașului Chișinău:Desfășurarea evenimentelor va fi asigurată cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii infecției COVID-19.

