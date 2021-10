https://sputnik.md/20211011/in-ucraina-au-fost-aduse-arme-produse-in-sua---ce-urmeaza--45436239.html

În Ucraina au fost aduse arme produse în SUA - Ce urmează?

Nu există exemple de succes în istoria armatelor străine care ar fi fost instruite și înarmate de Statele Unite.

Dimpotrivă, există o tendință negativă de înfrângere zdrobitoare a armatelor create cu sprijinul și conform standardelor Pentagonului - Georgia (2008), Irak (2015), Afganistan (2021). Următorul pas este Ucraina, care este din ce în ce mai mult dotată și instruită de americani.Livrarea este de peste 250 de milioane de dolari alocată de bugetul SUA pentru Forțelor Armate din Ucraina pentru 2021. Americanii nu alintă Kievul, timp de șapte ani suma totală a asistenței militare s-a ridicat la aproximativ 2 miliarde de dolari, adică aproximativ 1.000 de dolari pe an (sau 93 de dolari pe lună) pentru fiecare dintre cei 255.000 de militari activi.Proiectul bugetului de apărare al SUA pentru 2022 prevede 300 de milioane de dolari pentru Ucraina, care poate cumpăra cu acești bani doar reputația dubioasă de semicolonie a Statelor Unite și creșterea problemelor de securitate națională. Armarea modernă a unei armate de 200.000 de oameni costă de zece ori mai mult. Lipsa de noi aeronave și tancuri în țările NATO din estul Europei vorbește foarte mult.În aceeași zi, șeful Pentagonului, Lloyd Austin, la o întâlnire la Washington, i-a promis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski sisteme de rachete antitanc și „mult multe altele”.Mai târziu, revista The American Conservative a menționat că Washingtonul percepe Ucraina ca fiind un membru NATO de facto.Rusia a cerut în repetate rânduri ca SUA și NATO să oprească sprijinul militar, furnizarea de arme letale și neletale Ucrainei, care se află într-un stat de război civil în Donbas, și a destabilizat Europa de mulți ani, cu o străină inadecvată politică.Armura este slabăDuminica trecută, americanii au livrat Ucrainei arme de înaltă precizie, muniție, echipament de supraveghere radar și echipament medical.Judecând după „colorarea deșertului” a vehiculelor blindate HMMWV din fotografie, Kievul a primit echipament uzat, posibil în tranzit din Afganistan (camuflajul galben are sens doar în condiții de deșert).Mulți experți în domeniul armelor clasifică Humvee drept un vehicul pentru toate terenurile, fără a le considera drept vehicule de luptă. Forțele Armate ale Ucrainei au primit deja HMMWV și au remarcat capriciozitatea motorului - înlocuirea filtrelor și curățarea motorului sunt necesare după un parcurs de 4000 - 5000 km, iar întreținerea este împiedicată de lipsa de piese de schimb.În martie 2015, serviciul de presă al președintelui ucrainean a anunțat livrarea primului lot - 10 vehicule HMMWV - ca asistență tehnică militară gratuită a SUA în valoare de 73 de milioane de dolari.Apoi, a fost planificat echiparea vehiculelor cu sisteme antirachete ucrainene. Urmele primelor zeci de HMMWV-uri s-au pierdut în stepele Ucrainei. Fapta lor este necunoscută.Anterior, „Ukroboronprom” s-a oferit să producă propriile vehicule blindate în scopuri militare - „Raptor”, „Kozak”, „Makhno”, „Cougar”, „Spartan”, „Shrek”, „Fiona” și altele. Însă calul făcut cadou este de preferat unei investiții pe termen lung, cu succes negarantat la linia de sosire.Mașini, radare de artilerie (contra-baterie) și truse de prim ajutor Washingtonul poate furniza Kievul gratuit, dar nu dezinteresat.Mașini, radare anti-artilerie și truse de prim ajutor Washingtonul poate furniza Kievul gratuit, dar nu dezinteresat.Cei care primesc echipamentele și armele americane se leagă cu anumite obligații: să urmeze necondiționat o politică ostilă și să aranjeze sistematic provocări împotriva țărilor pe care Washingtonul le indică.Strategia de aprovizionare cu arme a Washingtonului este destul de transparentă: aborigenii din Europa de Est trebuie să se omoare reciproc și să elibereze teritoriu pentru americanii „excepționali”.Grenade de calibru greșitÎn lista armelor de înaltă precizie furnizate Kievului, există două poziții principale - pușca de lunetă Barrett M82 de calibru mare de 12,7 mm, sistemul antirachetă Javelin (ATGM) și muniția pentru acestea.Pușca Barrett M82 de un metru și jumătate care cântărește aproximativ 15 kg permite fotografierea țintită la o distanță de până la 1800 m. Terminatoarele nu sunt o super armă.Pentru comparație: pușca de lunetă rusă Kord-M de calibru 12,7 mm are o masă de aproximativ 10 kg și poate atinge ținte la o rază maximă de până la 2000 m.În mâinile militarilor din Donbas ai Forțelor Armate din Ucraina au fost văzute încă în 2015 Barrett M82. În același timp, ministrul Afacerilor Interne Arsen Avakov a anunțat primirea acestei puști de lunetă de către Garda Națională.Ce s-a schimbat pușca americană de 12,7 mm de-a lungul celor șase ani în confruntarea ucraineană? Întrebarea este retorică.Complexul antitanc Javelin „letal-defensiv” este prezent în Forțele Armate din Ucraina din 2017.Vizorul combinat este echipat cu optică de mărire 4x și vă permite să luptați noaptea și cu vizibilitate redusă. Americanii nu furnizează nimeni astfel de arme gratuit, „grenade ale unui sistem greșit”.Probabil, forțele armate ucrainene sunt înarmate cu aproximativ 1000 de complexe de Javelină FGM-148. Prețul unui Javelin este de 125 de mii de dolari, racheta costă aproximativ 40 de mii de dolari. Influența lui Javelin asupra soluționării crizei ucrainene este zero.Ministerul Apărării din Ucraina a declarat: "Furnizarea de asistență suplimentară ... de la guvernul Statelor Unite către Forțele Armate din Ucraina este o altă dovadă a parteneriatului strategic inviolabil dintre statele noastre".În realitate, furnizarea de arme americane către Kiev amenință securitatea națională a Federației Ruse și a altor state învecinate din Europa de Est. Împreună cu arsenalele ucrainene, probabilitatea unui răspuns prompt (represalii) de la Moscova crește - pentru trecerea de către vecinii săi neliniștiți a „liniilor roșii” desemnate anterior.

