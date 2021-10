https://sputnik.md/20211011/scumpit-apartamentele-crescut-inflatia-45415791.html

De ce s-au scumpit apartamentele și a crescut inflația

De ce s-au scumpit apartamentele și a crescut inflația

De ce s-au scumpit apartamentele și a crescut inflația

economie

apartamente

creștere

preț

CHIȘINĂU, Sputnik – 11 oct. Economia moldovenească „se află acum într-o furtună perfectă în ceea ce ține de creșterea prețurilor”, a apreciat analistul economic Veaceslav Ioniță în ediția din 8 octombrie a emisiunii sale „Analize Economice”.Expertul s-a referit la creșterea prețurilor și, respectiv, a inflației, la modul în care reacționează Banca Națională a Moldovei (BNM) la aceste provocări și la consecințele pentru populație.În opinia sa, motivele care conduc la creșterea prețurilor în Republica Moldova sunt în primul rând de ordin extern – majorarea prețurilor la gazele naturale și carburanți pe piața mondială ne afectează foarte mult, pentru că aceste produse le importăm în totalitate.„Când spun „furtună perfectă”, am în vedere că tot ce trebuie să se întâmple negativ, totul se întâmplă și noi, de fapt, nu suntem atât de afectați de ceea ce este în interiorul țării, cât de factorii internaționali”, a explicat expertul.Moldovenii consumă și foarte multe produse alimentare de import, dar acestea nu s-au scumpit semnificativ anul acesta datorită faptului că BNM gestionează rațional cursul valutelor pe piața internă, a apreciat Veaceslav Ioniță.Pe plan mondial, prețurile la diverse produse au crescut și din cauza majorării costurilor de transport – din cauza pandemiei cu COVID-19, „logistica a fost pusă la pământ” în sfera transporturilor, mai ales cale maritimă, a menționat analistul.Mai multe credite – apartamente mai scumpe și prețuri mai mariAvem însă și factori de ordin intern care alimentează scumpirile și, respectiv, inflația.Veaceslav Ioniță a apreciat că în 2020 „oamenii și-au redus consumul, iar anul acesta consumul pur și simplu a explodat”.Sporirea inflației este resimțită cel mai mult de populația cu venituri mici, a adăugat el.Analistul economic a arătat că există o legătură între majorarea numărului de credite contractate de populație de la bănci și companii de creditare și scumpirea imobilelor, creșterea prețurilor în general și, în definitiv, sporirea inflației.Potrivit expertului, 97% dintre creditele contractate sunt destinate procurării de imobile și consumului curent și numai 3% au ca scop dezvoltarea și inițierea afacerilor.Veaceslav Ioniță a analizat că, în ultimele 12 luni, prețul apartamentelor a urcat în Chișinău cu vreo 20%.„Moldovenii contractează lunar credite noi de la bănci în volum de 1,5 miliarde lei - sumă record pentru Moldova și de 2 ori mai mult decât anul trecut. Cea mai mare parte din acești bani sunt credite pentru consum, care au ajuns în prezent la aproape 950 de milioane de lei lunar. Dobânda la creditele pentru consum la persoanele fizice a ajuns la cel mai scăzut nivel din istoria Moldovei, mai puțin de 5% anual, cea ce și stimulează această formă de împrumut. Creditele noi solicitate pentru procurarea de imobil în prezent sunt de 490 de milioane de lei lunar sau de 7 ori mai mult decât acum 4 ani”, potrivit lui Veaceslav Ioniță.2,5 miliarde de lei împrumută lunar cetățeniiÎn plus, cetățenii se împrumută nu doar de la bănci, dar și de la companiile de creditare. Astfel suma noilor împrumuturi lunare s-ar cifra în total la 2,5 miliarde de lei, potrivit expertului. În aceste condiții, BNM a majorat în octombrie rata de bază pentru a treia oară în acest an, pentru a potoli creșterea prețurilor, a menționat analistul economic.Volumul mare de credite, „acest fenomen nemaiîntâlnit în Moldova creează o presiune suplimentară pe inflația în Moldova. Prețurile la apartamente în ultimele 12 luni au înregistrat cea mai mare creștere din 2008 încoace. Și prețurile la alte bunuri și servicii cresc în ritm destul de accelerat. Acesta este motivul de bază de ce Banca Națională în acest an deja a treia oară majorează rata de bază, pentru a preveni accelerarea creșterii prețurilor”, a explicat Veaceslav Ioniță.Totuși, expertul a menționat și „o parte bună”: „statul va încasa cu vreo 4,5–5 miliarde de lei mai mult din TVA” în 2021 ca urmare a creșterii volumului de credite și, ca efect, a consumului.BNM a majorat recent rata de bază – creditele se pot scumpiPrecizăm că BNM a majorat pe 5 octombrie cu 0,85% puncte procentuale rata de bază, până la 5,5 puncte procentuale, în încercarea de a ține sub control creșterea inflației. Ultima dată, BNM majorase pe 3 septembrie rata de bază cu un punct procentual, până la 4,65 la sută anual, în momentul în care a prognozat că rata inflației va depăși 5% în anul 2021. Ritmul anual al inflaţiei a constituit deja 4,64 la sută în luna august 2021.Rata de bază a fost fără precedent de mică către finalul anului 2020, de 1,5%, într-o perioadă în care și inflația coborâse practic până la nivelul „zero”. Rata de bază mică a favorizat ieftinirea creditelor. Ca urmare, creditele au devenit mai accesibile, iar populația a avut mai mulți bani pentru cheltuieli. Astfel, inflația a început să crească. Majorarea ratei de bază este utilizată de BNM ca un instrument de ținere sub control a banilor aflați în circulație, de sterilizare a masei monetare. O rată de bază mai mare înseamnă credite mai scumpe, cu dobânzi mai mari și, respectiv, mai puțin accesibile populației.Propunere: Tarifele la gaze și electricitate să nu fie majorate bruscCarburanții s-au scumpit, ne aflăm în pragul unei scumpiri a gazelor naturale și, previzibil, a electricității pentru consumatori. Veniturile populației n-au cum să crească însă – oamenii vor resimți presiunea scumpirilor și mulți vor decide să împrumute bani pentru a achita facturile.Pentru a nu împovăra și mai mult o populație supraîndatorată și pentru a nu favoriza creșterea inflației, Veaceslav Ioniță a propus ca Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) să nu permită majorarea bruscă a tarifelor la gaze, dar să dispună ca scumpirea să fie efectuată în două etape – acum și la primăvară.

