Chicu, despre negocierile purtate de Spînu: Gazprom nu este un "offshore"

Fostul premier Ion Chicu a comentat felul în care vicepremierului Andrei Spînu a purtat negocieri cu reprezentanții concernului rus Gazprom. 12.10.2021, Sputnik Moldova

CHIȘINĂU, 12 oct - Sputnik. Fostul premier Ion Chicu a comentat lipsa de progrese în negocierile privind livrarea gazelor, după discuțiile purtate de vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu cu reprezentanții Gazprom. Chicu susține că compania Gazprom nu este un "offshore", iar pentru un rezultat bun este nevoie de purtat discuții având o abordare serioasă."Când dorești să obții de la Gazprom un preț la gaz mai mic decât cel de piață, abordezi negocierile în mod serios. Gazprom-ul nu este un "offshore", se cere negociator corespunzător...", a scris Chicu pe canalul său de telegram.Fostul premier a comentat negocierile cu Gazprom și la un post privat de televiziune. El a spus că contractul de livrare a gazelor nu este unul strict comercial, dar unul cu tentă politică. De aceea, negocierile trebuie să aibă loc la nivel de președinte de țară sau premier.Fostul premier a invocat în context exemplul Ungariei, care a semnat cu Gazprom un acord pentru achiziționarea gazului rusesc până în anul 2036, cu un preț mult mai mic decât cel pe care l-au plătit până acum. Chicu susține că aceste negocieri au fost susținute de premierul Victor Orban și ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto.Amintim că ministrul Economiei și Infrastructurii, Andrei Spînu, a participat în perioada 7-8 octombrie la Forumul Internațional al Gazelor din Sankt Petersburg. Ieri, Spînu a susținu o conferință de presă în care a vorbit despre rezultatele negocierilor cu reprezentanții Gazprom privind livrarea gazelor către Republica Moldova. Viceprim-ministrul a spus că deocamdată nu s-a negociat un contract și în continuare se duc discuții. La Sankt Petersburg, Spînu nici măcar nu a fost primit în audiență de directorul general Gazprom, Alexei Miller, pentru a discuta livrarea gazelor rusești pentru Moldova. "În Sankt Petersburg m-am întâlnit cu Elena Burmistrova, vicepreședinta de management Gazprom și director general al Gazprom Export. Din păcate, din motive obiective nu am discutat cu domnul Miller. Sper să reușesc să am această discuție în perioada următoare", a declarat Spînu.Precizăm că anterior Republica Moldova a solicitat prelungirea contractului cu Gazprom pentru încă un an. Contractul dintre Moldovagaz și Gazprom a expirat la 30 septembrie și a fost prelungit cu o lună. Conform prevederilor noi, Moldova achiziționează acum gaz la 790 dolari pe mie de metri cubi.„Moldovagaz” a importat gaz în baza contractului care a fost semnat în 2008 și care a fost prelungit ulterior.

