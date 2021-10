https://sputnik.md/20211012/durlesteanu-vizita-spinu-rusia-dute-vino-rezultat-45462459.html

Durleșteanu: Vizita lui Spînu în Rusia - un dute – vino fără rezultat

Durleșteanu: Vizita lui Spînu în Rusia - un dute – vino fără rezultat

2021-10-12T18:28+0300

CHIȘINĂU, 12 oct – Sputnik. Vizita lui Andrei Spînu la Sankt Petersburg a fost una cu rezultat zero. Declarația a fost făcută în studioul Sputnik Moldova de președintele Partidului Legii și Dreptății, Mariana Durleșteanu. Aceasta a mai spus că ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este nou în acest domeniu.Politicianul a mai spus că Republica Moldova nu are o strategie în energetică pe termen lung, iar Guvernul trebuie să lucreze la o astfel de strategie, care ar asigura securitatea energetică. Totodată, spune Durleșteanu, Executivul ar trebui să atragă experți în domeniul energetic. Ce ține de negocierea unui contract la un preț avantajos cu Gazprom, după condițiile vechi, ca și preț, Mariana Durleșteanu spune că acest lucru nu se va întâmpla.„Eu cred că Gazprom va merge la negocieri. Cel mai probabil va merge în întâmpinare cu un preț de echilibru. Cu siguranță nu va fi un preț de 200 de dolari, dar nici de 800 de dolari pentru mia de metri cubi. O opțiune pozitivă va fi dacă vor reuși să obțină un preț între 300 și 500 de dolari per mia de metri cubi de gaze naturale”, a precizat Mariana Durleșteanu.Aceasta vorbește și de un scenariu negativ care ar putea să se întâmple. Asta în cazul în care va fi necesar să se continue achizițiile pe bursă, la un preț SPOT. La fel, există riscul ca Republica Moldova să nu semneze un contract cu Gazprom, doar că acest scenariu ar fi valabil doar pentru o perioadă, mai spune Durleșteanu.„Acest scenariu ar fi posibil pentru o perioadă. Perioadă în care vor cumpăra SPOT. Sper că această perioadă nu va fi mai lungă de sfârșitul anului, iar până atunci vor conveni asupra unui contract”, a precizat politicianul.Precizăm, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, susține că a cerut la Sankt Petersburg să fie păstrat prețul vechi pentru gazele naturale livrate Republicii Moldova. Totodată, oficialul afirmă că deocamdată nu există un răspuns din partea Rusiei, pentru că, afirmă el, condițiile contractului vor fi negociate pe parcursul întregii luni curente. În context, va fi formată o echipă de experți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Moldovagaz și Gazprom, care va începe să poarte discuții deja în această săptămână.

