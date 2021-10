https://sputnik.md/20211012/o-vana-de-aur-neexploatata-pe-deplin-de-moldova---iata-ce-venituri-aduce--45423379.html

O vână de aur neexploatată pe deplin de Moldova - iată ce venituri aduce

Studenții străini de la facultățile din Moldova asigură statului venituri care ajung din urmă exporturile de vinuri. Suma ar putea fi dublată.

CHIȘINĂU, Sputnik – 11 oct. Cum își mai poate crește Republica Moldova volumul exporturilor? Analistul economic Veaceslav Ioniță a are o sugestie inedită pentru guvernare: să sporim numărul studenților străini care vin la studii.Fenomenul se numește „export de servicii educaționale” și anual îi aduce țării vreo 100 de milioane de dolari, cu doar vreo 40 de milioane mai puțin decât exportul de vinuri, potrivit expertului economic. Moldova ar putea câștiga anual și 200 de milioane de dolari americani din exportul de servicii educaționale, a apreciat expertul.În plus, ne referim la o sferă generatoare și de prestigiu pentru țară, nu doar de bani.Veaceslav Ioniță a vorbit despre exportul moldovenesc de servicii educaționale în cadrul emisiunii sale „Analize Economice”, transmisă live pe internet.În prezent, în Republica Moldova se află aproximativ 4600 de studenți străini - fiecare al 8-lea student prezent în sălile de studiu este venit de peste hotare.Găselnița lui Ioniță: Ce au „cărăbușii” cu universitățileSpre regret, exportul de servicii educaționale a fost neglijat de guvernările care s-au perindat la Chișinău, nu a existat o politică sau un obiectiv al statului de a atrage la studii cât mai mulți cetățeni străini.Din câte a povestit Veaceslav Ioniță, studenții de peste hotare ajung la studii la Chișinău datorită recomandărilor altor cetățeni străini, precum și datorită eforturilor unor moldoveni care „racolează” candidați, îi conving să facă studii la noi, făcându-și un fel de afacere neoficială din această activitate, câștigând un comision, adică.În opinia sa, factorii de decizie ar trebui să-i găsească pe acești „cărăbuși” și să-i invite la o discuție, pentru a afla cum pot fi atrași mai mulți studenți străini la studii în Moldova.Serviciile – singurul domeniu în care Moldova exportă mai mult decât importăAnalistul economic a menționat că studenții străini vin să facă studii în special la Universitatea Tehnică, Universitatea de Studii Economice, Universitatea de Medicină și Farmacie. Pe lângă faptul că plătesc pentru studii, ei mai au o serie de cheltuieli legate de viața cotidiană – prin urmare, cumpără produse și servicii, contribuind și astfel la viața economică a țării.„Republica Moldova, pe lângă bunurile pe care le exportă, de 2,7 miliarde de dolari, exportă și servicii, care se cifrează la 1,3 miliarde de dolari. Serviciile sunt domeniul unde noi mai mult exportăm decât importăm. Principalele servicii exportate sunt cele de transport, IT și cele educaționale”, a spus Veaceslav Ioniță.Fiecare al 8-lea student din Moldova este străinVeaceslav Ioniță a precizat că și-a bazat analiza pe date statistice publicate pe site-ul Băncii Naționale a Moldovei (BNM).Din cauză că Republica Moldova trece printr-o criză demografică, a scăzut și numărul tinerilor care se pot înscrie la o facultate și, totodată, numeroși moldoveni pleacă la studii în străinătate. Dacă în anii 2007-2008 numărul studenților era de 128 de mii, în anii 2019-2020 a scazut până la 57 de mii.În 2006, 1,3% dintre studenți erau străini. În anul de studiu 2020-2021, ponderea studenților străini este de 8%.Potrivit lui Ioniță, prin anii 2008-2009, în Republica Moldova își făceau studiile aproximativ 1200 de studenți străini. În prezent, numărul lor se ridică la 4600 de persoane.„Studenții străini, în marea lor majoritate, sunt zilnic în sălile de curs. Astfel, fiecare al optulea student din sălile de curs din Republica Moldova este unul străin”, a precizat expertul economic.Țările din care provin studenții străiniCei mai mulți studenți străini sunt din România – majoritatea veniți în 2020, în număr de 2125 de persoane.Pe locul doi se află Israel, dar numărul studenților din această țară este în descreștere, după ce guvernul israelian a decis să nu recunoască unele diplome din domeniul medicinei obținute în Moldova. În 2015, din Israel se aflau la studii în Republica Moldova 2039 de studenți.Pe locul trei sunt studenții din India - 605 dintre ei au venit la studii în 2020.Acest top este continuat de studenții veniți din Ucraina, Siria și Iordania.Veceslav Ioniță s-a referit mai detaliat la studenții veniți din Israel. Potrivit lui, 10% dintre tinerii israelieni care aleg să-și facă studiile peste hotare aleg facultăți din Republica Moldova.Potrivit lui, după 2018 s-a înregistrat o scădere de 700 de studenți din Israel, iar acestă reducere înseamnă pentru Moldova o pierdere anuală de circa 15 milioane de dolari americani.Și din Ucraina veneau cândva mai mulți studenți. Acum însă tinerii ucraineni din regiunile în care se vorbește limba română merg în special la studii în România.

