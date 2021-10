De ce a fost necesară reținerea lui Stoianoglo: Precizările Procuraturii Anticorupție

„În prima zi de reținere eu am prezentat documentele care arată că eu nu am nimic cu amendamentele care au fost introduse în lege în 2011. Inițiativa a venit de la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice, a trecut prin Guvernul Filat, a fost expediată în Parlament. (...) Eu ca președinte al Comisiei am semnat raportul. Mai mult nimic. Ce am eu cu Laundromatul? Vă imaginați că atunci, în perioada când era la putere coaliția dintre liberal-democrați și democrați, Plahotniuc și Filat, Stoianoglo putea introduce niște modificări care să schimbe situația în țară?”, a declarat anterior pentru presă procurorul general suspendat.