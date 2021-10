https://sputnik.md/20211013/bascanul-gagauziei---intr-o-vizita-in-rusia-cu-cine-se-va-intalni-45478960.html

Bașcanul Găgăuziei - într-o vizită în Rusia: Cu cine se va întâlni

Irina Vlah participă la Forumul Eurastiatic al Femeilor.

CHIȘINĂU, 13 oct – Sputnik. Bașcanul UTA Găgăuzia se află într-o vizită oficială în Federația Rusă. Irina Vlah participă la Forumul Eurasiatic al Femeilor, care are loc în perioada 13-15 octombrie, sub patronajul Valentinei Matvienko, președintele Consiliului Federației Ruse. Serviciul de presă al bașcanului a comunicat pentru Sputnik Moldova că Irina Vlah are programată o întrevedere și cu președintele Comitetului pentru relații externe din Sankt Petersburg, Evgenii Grigoriev.Cei doi oficiali urmează să revadă rezultatele punerii în aplicare a Acordului privind cooperarea comercială, economică, științifică, tehnică și umanitară între UTA Găgăuzia și Sankt Petersburg. Va fi, de asemenea, discutată dezvoltarea unui plan de acțiune pentru cooperarea dintre autonomie și capitala de nord a Rusiei pentru 2021-2024.Totodată, Vlah se va întâlni cu președintele Adunării Legislative din Sankt Petersburg, Alexandr Belski, cu care va discuta perspectivele extinderii parteneriatului între regiuni prin cooperare interparlamentară. Irina Vlah se va întâlni și cu băștinașii găgăuzi, cu domiciliul permanent în Federația Rusă.Amintim, Președintele Grupului Național la Uniunea Interparlamentară (UIP), membru al Delegației parlamentare la Adunarea Interparlamentară a CSI (AIP CSI), Zinaida Greceanii, va reprezenta Parlamentul Moldovei la Forumul Eurasiatic al Femeilor, care are loc în perioada 13-15 octombrie, la Sankt Petersburg. Greceanîi va ține un discurs în fața participanților.Evenimentul este organizat de Consiliul Federației al Adunării Federale a Federației Ruse și AIP CSI. Subiectul cheie al forumului va fi dedicat rolului femeilor în construirea unui viitor stabil și sigur – ”Femeile: misiune globală într-o nouă realitate”.

