Directorul general al întreprinderii „Metalferos” și-a dat demisia

2021-10-13T14:41+0300

CHIȘINĂU, 13 oct - Sputnik. Directorul general al întreprinderii „Metalferos", Igor Cujba, și-a dat demisia. Într-un mesaj publicat pe site-ul întreprinderii, acesta a scris că a preluat conducerea întreprinderii în decembrie 2019 și că a fost un mandat dificil pentru el, deoarece s-a schimbat piața internă de profil și au apărut factori noi care au influențat activitatea întreprinderii. „Pe piață au apărut noi agenți economici, a apărut concurența și a trebuit să schimbăm modalitățile de abordare a relațiilor comerciale cu toți partenerii, atât pe segmentul achizițiilor, cât și pe cel al vânzărilor. Alt factor important a fost pandemia de COVID-19 și criza economică mondială", a scris Igor Cujba. Cujba a mai scris că deși întreprinderea pe care începuse să o conducă se afla într-un blocaj de activitate, în prima jumătate a acestui an s-a reușit înregistrarea creșterii veniturilor de peste nouă ori. „Actualmente S.A. "Metalferos" este în profit net de 53 939 290, 00 lei, cu un stoc de 10 000 de tone de metale feroase aflate pe teritoriul întreprinderii. Am reușit să facem acest lucru împreună cu toți angajații S.A. "Metalferos", un colectiv dedicat și consolidat, cu cei mai buni specialiști în domeniul prelucrării metalelor feroase și neferoase", a mai adăugat fostul director al întreprinderii „Metalferos". Cujba a ținut să menționeze că pe perioada mandatului său s-a reușit păstrarea locurilor de muncă a tuturor angajaților și îmbunătățirea condițiilor de muncă, încheierea noilor contracte, diminuarea cheltuielilor, implementarea unui sistem de management sustenabil, asigurarea unei transparențe instituționale și crearea serviciului intern de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății muncii. Amintim că Societatea pe Acțiuni „Metalferos" a ajuns în vizorul presei la începutul lunii august 2020, când autoritățile au efectuat aproximativ 30 de percheziții la Inspectoratul Național de Investigații în cadrul dosarului „Metalferos". Prin urmare, 16 persoane au fost reținute, dintre care patru erau angajați ai Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice. În plus, au fost ridicate documente și mai multe obiecte legate de cazul fraudelor „Metalferos".Ulterior, Procuratura Generală a raportat că toți cei 16 suspecți au fost acuzați de fraudă și spălare de bani în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale. Nouă persoane au fost plasate sub control judiciar și șapte în arest la domiciliu.În timpul anchetei în cazul „Metalferos", procurorii au constatat că prejudiciul cauzat de schemele penale cu metale în Moldova s-a ridicat la 1,2 miliarde de lei. Beneficiari ar fi fost firmele controlate de fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Acest lucru a fost declarat atunci de către procurorul general, Alexandr Stoianoglo.La începutul lunii decembrie 2019, oamenii legii au descins în birourile „Metalferos" și birourile intermediarilor. Conducerea companiei a fost suspectată de spălare de bani în proporții deosebit de mari, fraudă și producerea de documente falsificate. Este vorba despre legalizarea metalelor feroase și neferoase de origine îndoielnică și denaturarea în situațiile financiare a valorii lor reale, din 2015 până în iulie 2019.

