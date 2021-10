https://sputnik.md/20211013/irina-vlah-de-zece-luni-astept-o-intalnire-cu-sandu-45482340.html

Irina Vlah: De zece luni aștept o întâlnire cu Sandu

Bașcanul UTA Găgăuzia este nemulțumită că până în prezent nu a avut o întrevedere cu președintele Maia Sandu.

CHIȘINĂU, 13 oct – Sputnik. Un dialog între UTA Găgăuzia și Chișinău lipsește cu desăvârșire, iar conducerea țării a făcut pași neprietenești față de autonomie și cetățenii ei. Declarația a fost făcută de bașcanul Găgăuziei, Irina Vlah, în cadrul unei emisiuni televizate. Irina Vlah susține că la zece luni de la învestirea în funcție a Maiei Sandu nu a avut nicio întrevedere oficială.Mai mult, bașcanul o acuză pe președintele țării că spune minciuni. Vlah a menționat că o astfel de abordare a președintelui în raport cu liderul autonomiei găgăuze este greșită.Bașcanul a mai spus că este nedumerită de ce nu a fost invitată la ceremonia de învestire în funcție a președintelui țării. La fel, Vlah consideră un pas neprietenesc excluderea, la inițiativa Maiei Sandu, a bașcanului din Consiliul Suprem de Securitate. Liderul autonomiei găgăuze susține că nu a fost invitată și nici măcar informată despre vizita șefului statului în autonomie.„Doamna preşedinte a venit în Găgăuzia, iar conducerea autonomiei nici nu a fost informată. Am aflat despre vizita preşedintelui de la primarii noştri, care au primit invitaţii de la administraţia prezidenţială. Ca răspuns, am auzit o minciună, precum că președintele nu era organizatorul evenimentului, ea fiind invitată de primari. Deși am văzut invitațiile semnate de președinte. Această minciună m-a indignat”, spune Vlah.Başcanul Găgăuziei, spune că aşteaptă ca vocea ei să fie auzită și să înceapă discuțiile referitoare la problemele autonomiei, inclusiv, studierea limbii române în regiune. Nici Președinția și nici Guvernul nu au venit cu o reacție la declarațiile Irinei Vlah.

