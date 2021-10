S-a cerut audierea premierului Gavrilița privind criza gazelor: Parlamentul a votat contra

https://sputnik.md/20211014/audierea-premierului-gavrilita-criza-gazelor-45503529.html

CHIȘINĂU, 14 oct - Sputnik. Inițiativa a venit din partea deputatului Marina Tauber. „După ce ne-ați asigurat săptămâni la rând că situația este sub control, Guvernul a instituit stare de urgență în domeniul energetic. Nu putem să ne permitem să nu cunoaștem ce se întâmplă. Fracțiunea „Șor” solicită prezența doamnei Natalia Gavriliția, pentru a raporta care este situația la moment și să ne explice ce face Guvernul pentru a nu admite o criză majoră”, a declarat deputatul Marina Tauber. „Dacă majoritatea parlamentară nu a acceptat invitarea prim-ministrului pentru audierea, noi propunem completarea cu audierea domnului Andrei Spînu cu privire la rezultatele negocierile cu Gazpromul”, a spus deputatul PCRM Oleg Reidman. Dar nici această inițiativă nu a fost votată de coaliția de guvernare.Amintim că ieri, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu a anunțat într-o conferinț de presă instituirea stării de alertă în sectorul energetic. Oficialul mai că nu a implorat Gazpromul să nu majoreze prețurile la gazele naturale în numele vechilor relații stabilite între Gazprom și Moldovagaz, adică între furnizorul rus de gaze naturale și consumatorii moldoveni, dat fiind că facturile le achită consumatorii oamenii, nu distribuitorul local de gaze.Iată ce a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu:Anterior ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost la Sankt Petersburg unde a purtat discuții cu reprezentanții Gazprom privind prelungirea contractului de livrare a gazelor Republicii Moldova. Luni acesta a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre rezultatele negocierilor. Spînu a recunoscut că nu a fost primit în audiență de directorul general Gazprom, Alexei Miller. El s-a întâlnit doar cu Elena Burmistrova, vicepreședintele de management Gazprom și directorul general al Gazprom Export. Oficialul și-a ieșit din fire atunci când presa a solicitat mai multe detalii privind eșecul întâlnirii cu Miller, el cerând ca jurnaliștii să nu insiste pe acest subiect și că el din capul locului știa că nu va fi primit de directorul general al Gazprom. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susține că a cerut la Sankt Petersburg să fie păstrat prețul vechi pentru gazele naturale livrate Republicii Moldova. „Noi insistăm pe prelungirea contractului la formula veche. Pentru trimestrul 4 - 214 dolari mia metri cubi. În trimestrul unul din anul viitor vorbim de 280 de dolari per mia de metri cubi. Vom cere prelungirea contractului la condițiile anului trecut”, a spus Andrei Spînu. Oficialul a spus că deocamdată nu există un răspuns din partea Rusiei, pentru că, afirmă el, condițiile contractului vor fi negociate pe parcursul întregii luni curente. În context, a fost formată o echipă de experți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Moldovagaz și Gazprom, care va începe să poarte discuții deja în această săptămână.Spînu a mai spus că, în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere cu Rusia, Guvernul mai are un plan de alternativă. El a fost rugat de jurnaliști să precizeze care ar fi sursele alternative. Republica Moldova a solicitat prelungirea contractului cu Gazprom pentru încă un an. Contractul dintre Moldovagaz și Gazprom a expirat la 30 septembrie și a fost prelungit cu o lună. Conform prevederilor noi, Moldova achiziționează acum gaz la 790 dolari pe mie de metri cubi. „Moldovagaz” a importat gaz în baza contractului care a fost semnat în 2008 și care a fost prelungit ulterior.

