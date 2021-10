https://sputnik.md/20211014/sarbatorit-hramul-orasului-chisinau-programul-evenimentelor--45499369.html

Cum va fi sărbătorit hramul orașului Chișinău: Programul evenimentelor de astăzi

CHIȘINĂU, 14 oct - Sputnik. Fără grătare și concerte grandioase în centrul Capitalei - așa va fi marcat hramul orașului în acest an. Din cauza Codului roșu de alertă de COVID-19, autoritățile au decis ca Ziua Orașului să fie sărbătorită fără fast, așa cum tradițional se petrecea an de an, până la pandemie. Astfel, începând cu ora 08:30, la Catedrală se desfășoară liturghia. Între orele 9:45 - 10:00 va avea loc un Te Deum de mulțumire, care va fi oficiat în scuarul Catedralei Mitropolitane. Programul evenimentelor festive cu ocazia Zilei Orașului Chișinău:08:30 - Desfășurarea liturghiei și serviciului divin în fața Catedralei.09:45 - 10:00 - În fața Catedralei va avea loc un Te Deum de mulțumire10:00 - Inaugurarea sărbătorii „Hramul orașului Chișinău”, eveniment care va fi transmis în direct de postul public de televiziune.11:30 - Lansarea unei expoziții de pictură dedicată orașului Chișinău în scuarul Mihai Eminescu.14:00 - Concert muzical la Teatrul Mihai Eminescu, unde va fi lansată noua versiune a imnului Chișinăului.16:00 - La Palatul Republicii va avea loc un program artistic pentru muncitorii din serviciile municipale Chișinău.Anterior, primarul Capitalei Ion Ceban a declarat că atât pe 13, cât și pe 14 octombrie, în Capitală se vor desfășura mai multe spectacole pentru copiii la care aceștia vor avea acces gratuit. Va fi intrare gratuită și la Grădina Zoologică și parcul Dendrariu, care sunt în gestiunea autorităților municipale.Desfășurarea evenimentelor va fi asigurată cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii noului coronavirus. În context, Ion Ceban a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia hramului orașului Chișinău. El a scris pe pagina sa de Facebook că Chișinăul este casa fiecăruia care dorește să se regăsească.Amintim că astăzi este marcată sărbătoarea religioasă Acoperământul Maicii Domnului. Cu acest prilej, în Capitală, dar și în Briceni, Florești, Rezina și Vulcănești este marcat hamul localității.

