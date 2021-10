Spînu recunoaște că e incapabil să rezolve problema gazelor? „Sunt prea tânăr...”

„În toți acești ani noi nu am avut probleme cu gazul. Noi am avut gaz suficient. Cât privește datoria. Având în vedere reintegrarea teritorială, politică, am avut un sistem de gaze unic și cum am discutat înainte de acest protocol cu Gazprom este o diuscuție aparte. Pot să vă povestesc și să vă sugerez cum trebuie. În rezultat noi am avut gaz stabil, preț calculat după o formulă clară. Nu am auzit niciun mesaj că Gazprom șantașează Moldova. Voi nu ați reușit să discutați, să rezolvați, ați adormit, și acum căutați vinovați”, a spus Oleg Reidman.