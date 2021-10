https://sputnik.md/20211015/britanicii-recunosc-fake-news-rusia-astrazeneca-45521019.html

Britanicii recunosc că au dat fake news despre Rusia și AstraZeneca: ce a urmat

Britanicii recunosc că au dat fake news despre Rusia și AstraZeneca: ce a urmat

Situație interesantă în Marea Britanie acolo unde presa și-a cerut scuze după ce, anterior, au publicat știrea falsă că serviciile de informații ar fi furat de... 15.10.2021, Sputnik Moldova

2021-10-15T08:30+0300

2021-10-15T08:30+0300

2021-10-15T08:30+0300

rusia

rusia

marea britanie

fake news

astrazeneca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1142/17/11421745_0:233:1920:1313_1920x0_80_0_0_20713517a7d5eed8f10e637aed1c8973.jpg

BUCUREȘTI, 15 oct - Georgiana Arsene. Zilele trecute, presa internațională, precum și cea din România, au căzut victime unei știri false despre Rusia și vaccinul anti COVID-19 AstraZeneca, produs de britanici.Informația a fost publicată în tabloidul The Sun și preluată ulterior de alte publicații.Între timp, însă, presa din Marea Britanie, care publicase informația falsă că serviciile de informații ruse ar fi furat de la AstraZeneca formula vaccinului dezvoltat de această companie pentru a crea Sputnik V dă totul în vileag.Publicația britanică menționată susține că acest lucru – furtul de tehnologie pentru ca Rusia să își poată crea propriul vaccin – este fals, întrucât informațiile despre inventatorul vaccinului rusesc Sputnik V – Centrul Național de Cercetare pentru Epidemiologie și Microbiologie Gamaleya – sunt cunoscute public.Fondul Rus de Investiții Directe – RFPI – a emis o declarație oficială ca răspuns la fake-news-urile publicate de ziarul britanic The Sun. În cadrul acestei declarații oficiale, RFPI – respinge acuzațiile absurde aduse de presa britanică conform cărora vaccinul rusesc Sputnik V s-ar baza pe studiile făcute pentru dezvoltarea vaccinului reealizat de Universitatea Oxford și compania AstraZeneca.Sputnik V se bazează pe o platformă adenovirală umană bine studiată, a cărei eficacitate și siguranță au fost dovedite de-a lungul deceniilor. Dezvoltatorii Sputnik V, Centrul Gamaleya, au folosit aceeași platformă adenovirală umană pentru cercetările lor revoluționare anterioare de-a lungul anilor, inclusiv vaccinuri împotriva Ebola în 2017 și MERS în 2019, pentru a dezvolta rapid vaccinul Rusiei împotriva COVID-19, spun reprezentanții RFPI.Aceștia adaugă că, spre deosebire de alte vaccinuri utilizate astăzi, Sputnik V are un profil excelent de siguranță, cu foarte puține evenimente adverse grave raportate față de alte vaccinuri și fără cazuri de miocardită sau tromboză venoasă cerebrală.Potrivit acestora, oferta de colaborare a fost extinsă la AstraZeneca în noiembrie anul trecut pentru a o ajuta să-și sporească eficacitatea și a lansat primele teste mix-and-match din lume privind vaccinurile anti-Covid.Prima publicație care a eliminat fake-ul a fost Daily Express. De asemenea, a fost corectat și materialul din The Sun, adăugându-se în articol comentariul oficial al RFPI.

https://sputnik.md/20211012/expert-oms-sputnik-v---un-vaccin-foarte-bun-45463760.html

rusia

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, marea britanie, fake news, astrazeneca