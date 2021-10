https://sputnik.md/20211015/contractul-cu-centrala-de-la-cuciurgan-prelungit-pana-in-luna-martie-45549814.html

Contractul cu Centrala de la Cuciurgan, prelungit până în luna martie

Contractul cu Centrala de la Cuciurgan, prelungit până în luna martie

ANRE a avizat acordul prin care este extins termenul de valabilitate a contractului de livrare a energiei electrice de către Centrala termoelectrică de la Cuciurgan.

2021-10-15T17:37+0300

2021-10-15T17:37+0300

2021-10-15T17:37+0300

economie

energie electrică

anre

contract

cuciurgan

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2933/36/29333653_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d61b299b7ab1c12b95acf77a7e109d8.jpg

CHIȘINĂU, 15 oct – Sputnic. Consiliul de Administrație al ANRE a avizat în cadrul unei ședințe acordul adițional între „Moldelectrica” și „Молдавская ГРЭС” privind prelungirea Contractului de livrare a energiei electrice până la data de 31 martie 2022.”La 15 octombrie 2021, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a avizat, în ședință ordinară, Acordul adițional nr. 2 din 30.09.2021 încheiat între Î.S. „Moldelectrica” și S.A. de tip închis „Молдавская ГРЭС” privind extinderea termenului de valabilitate a Contractului de livrare a energiei electrice până la data de 31.03.2022”, este precizat în comunicatul ANRE.Volumul energiei electrice contractată este de 61 mln. kWh, la preț de 53,5 dolari SUA/MWh.Amintim că autoritățile au îndemnat populația să reducă consumul de gaz și energie electrică.Totodată, cel mai important furnizor de energie electrică din țară,Premier Energy, a dat asigurări că nu vor exista probleme în ceea ce privește asigurarea cu curent electric. Totuși, instituția a confirmat că a fost avertizată printr-o scrisoare de către Centrala de la Cuciurgan despre o posibilă reducere a furnizării energiei electrice din cauza neclarității în ceea ce ține de contractului dintre ”Moldovagaz” și ”Gazprom” cu privire la livrarea gazelor naturale.Pe 13 octombrie, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu a anunțat într-o conferință de presă instituirea stării de alertă în sectorul gazelor naturale.Oficialul mai că nu a implorat Gazpromul să nu majoreze prețurile la gazele naturale în numele vechilor relații stabilite între Gazprom și Moldovagaz, adică între furnizorul rus de gaze naturale și consumatorii moldoveni, dat fiind că facturile le achită consumatorii oamenii, nu distribuitorul local de gaze.Iată ce a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu: "Prețul de piață (la gazele naturale - n.n.), care credem noi că nu este un preț corect, nu este un preț care poate fi acceptat de Republica Moldova, ținând cont că avem o relație de zeci de ani între Gazprom și MoldovaGaz, în care s-au stabilit niște formule, noi credem că aceste formule, dacă e cazul să sufere anumite modificări, însă ele nu pot face o tranziție care este acum și nimeni nu poate beneficia de o situație anomalică (anormală -n.n.) și să impună astfel de condiții".Anterior ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a fost la Sankt Petersburg unde a purtat discuții cu reprezentanții Gazprom privind prelungirea contractului de livrare a gazelor Republicii Moldova. Luni acesta a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre rezultatele negocierilor.Spînu a recunoscut că nu a fost primit în audiență de directorul general Gazprom, Alexei Miller. El s-a întâlnit doar cu Elena Burmistrova, vicepreședintele de management Gazprom și directorul general al Gazprom Export.Oficialul și-a ieșit din fire atunci când presa a solicitat mai multe detalii privind eșecul întâlnirii cu Miller, el cerând ca jurnaliștii să nu insiste pe acest subiect și că el din capul locului știa că nu va fi primit de directorul general al Gazprom.Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susține că a cerut la Sankt Petersburg să fie păstrat prețul vechi pentru gazele naturale livrate Republicii Moldova.„Noi insistăm pe prelungirea contractului la formula veche. Pentru trimestrul 4 - 214 dolari mia metri cubi. În trimestrul unul din anul viitor vorbim de 280 de dolari per mia de metri cubi. Vom cere prelungirea contractului la condițiile anului trecut”, a spus Andrei Spînu.Oficialul a spus că deocamdată nu există un răspuns din partea Rusiei, pentru că, afirmă el, condițiile contractului vor fi negociate pe parcursul întregii luni curente. În context, a fost formată o echipă de experți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Moldovagaz și Gazprom, care va începe să poarte discuții deja în această săptămână.Spînu a mai spus că, în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere cu Rusia, Guvernul mai are un plan de alternativă.Republica Moldova a solicitat prelungirea contractului cu Gazprom pentru încă un an. Contractul dintre Moldovagaz și Gazprom a expirat la 30 septembrie și a fost prelungit cu o lună. Conform prevederilor noi, Moldova achiziționează acum gaz la 790 dolari pe mie de metri cubi. „Moldovagaz” a importat gaz în baza contractului care a fost semnat în 2008 și care a fost prelungit ulterior.

https://sputnik.md/20211012/oamenii-gazul-energie-electrica-45425296.html

https://sputnik.md/20211015/statie-alimentare-gaz-inchise-45528654.html

https://sputnik.md/20211014/moldovagaz-explica-cine-ar-putea-ramane-fara-45517926.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

energie electrică, anre, contract, cuciurgan, știri din moldova