https://sputnik.md/20211015/stoianoglo-curtii-apel-protest--45534055.html

„Libertate lui Stoianoglo!”: În fața Curții de Apel a fost organizat un protest

„Libertate lui Stoianoglo!”: În fața Curții de Apel a fost organizat un protest

„Libertate lui Stoianoglo!”: În fața Curții de Apel s-a organizat un protest

2021-10-15T14:07+0300

2021-10-15T14:07+0300

2021-10-15T14:07+0300

politică

curtea de apel

recurs

procuror general

alexandr stoianoglo

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0a/45403105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_020a2b14e3dea00a918af5ac727ee68c.jpg

CHIȘINĂU, 15 oct - Sputnik. La ora 13:00, la Curtea de Apel Chișinău a început examinarea atât a recursului depus de avocații lui Alexandr Stoianoglo, cât și a celui depus de procurorul de caz Victor Furtună. Avocații solicită magistraților eliberarea lui Stoianoglo din arest la domiciliu și cercetarea acestuia în stare de libertate. Procurorul de caz solicită însă plasarea procurorului general suspendat în arest în penitenciar. Între timp, în fața Curții de Apel s-au adunat mai multe persoane care protestează și cer eliberarea lui Stoianoglo. Aceștia scandează: „Libertate lui Stoianoglo!”, „Vrem justiție corectă!”, „Nu dictaturii!” și „Vrem dreptate!”. La protestul din fața Curții de Apel s-au adunat și câțiva deputați din fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor pentru a cere eliberarea lui Stoianoglo. „Ceea ce a făcut guvernarea este că a încălcat legea, Constituția și principiile bunului simț. Într-o oră și puțin s-a luat decizia de pornire a urmării penale, fără a audia procurorul general și fără a avea măcar o dovadă”, a declarat deputatul socialist Vlad Batrâncea. Precizăm că în data de 8 octombrie, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis parțial demersul procurorului de caz Victor Furtună, iar procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile.Stoianoglo a fost reținut în seara zilei de 5 octombrie, chiar înainte de briefing-ul de presă anunțat de acesta. La solicitarea procurorului Victor Furtună, ofițerii mascați ai serviciilor speciale l-au scos pe Stoianoglo din clădirea Procuraturii Generale, apoi l-au plasat în izolatorul de detenție preventivă pentru 72 de ore.Arestarea procurorului general a provocat mai multe acțiuni de protest la Comrat și Chișinău.Cea mai gravă învinuire care îi este adusă lui Stoianoglo ține de modificarea cadrului legal prin care a facilitat implementarea schemei de spălare a banilor în proporții deosebit de mari. I se încriminează că, în perioada când a fost președinte al comisiei parlamentare, ar fi introdus un amendament la legea cu privire la spălarea de bani, ceea ce a dus la favorizarea spălării banilor. De fapt, amendamentul a venit de la Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei. Procurorul general suspendat pledează nevinovat și se arată revoltat de învinuirile care i se aduc.„În prima zi de reținere eu am prezentat documentele care arată că nu am nimic cu amendamentele care au fost introduse în lege în 2011. Inițiativa a venit de la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice, a trecut prin Guvernul Filat, a fost expediată în Parlament. (...) Eu ca președinte al Comisiei am semnat raportul. Mai mult nimic. Ce am eu cu Laundromatul? Vă imaginați că atunci, în perioada când era la putere coaliția dintre liberal-democrați și democrați, Plahotniuc și Filat, Stoianoglo putea introduce niște modificări care să schimbe situația în țară?", a declarat anterior pentru presă procurorul general suspendat.Potrivit avocatului Vasile Gafton, Articolul 71 al Constituției spune că deputatul nu poate fi tras la răspundere juridică pentru opțiunile sale: „Deputatul nu poate fi persecutat sau tras la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului”.

https://sputnik.md/20211012/retinerea-stoianoglo-precizarile-procuraturii-anticoruptie-45463591.html

https://sputnik.md/20211012/bolea-magistratului-arest-stoianoglo-45453601.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandrina Chirtoacă https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

curtea de apel, recurs, procuror general, alexandr stoianoglo, știri din moldova