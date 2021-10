https://sputnik.md/20211016/pavel-filip-retrage-functia-de-presedinte-al-pd-45562621.html

Ultima oră: Pavel Filip se retrage din funcția de președinte al PD

Pavel Filip se retrage din funcția de președinte al Partidului Democrat din Moldova.

2021-10-16T12:45+0300

CHIȘINĂU, 16 oct - Sputnik. Pavel Filip se retrage din funcția de lider al Partidului Democrat din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de acesta în cadrul unui briefing de presă după ședința biroului executiv al PD. Totodată, Pavel Filip spune că este convis că PD rămâne în continuare un partid cu oameni competenți și o structură puternică în teritoriu. „Dacă Partidul Democrat era astăzi parte a guvernării ar fi contribuit semnificativ, pentru că această criză de proporții prin care trece țara noastră - energetică, prețuri și tarife, frică și incertitudine, să fie soluționată mai ușor. Rămân convins că Moldova are nevoie de oameni competenţi, că PDM încă mai are ce oferi ţării noastre şi că are dreptul de a se reinventa şi a reveni în forţă, cu altă conducere”, a precizat Filip. Pavel Filip spune că a dorit să anunțe această decizie imediat după alegeri, dar nu a făcut-o pentru că și-a dorit să lase partidul într-un sediu nou, cu bugetul şi cheltuielile planificate până în 2023, cu staff funcţional şi gata de muncă. Biroul Executiv al PDM a decis astăzi că pe 30 octombrie curent va avea loc ședința Consiliului Politic Național al PDM, iar până atunci interimatul funcției de președinte al formațiunii va fi asigurat de Monica Babuc. Pavel Filip a fost prim-ministru al Republicii Moldova din 2016 până în 2019, ulterior a fost deputat și președinte al PDM.

