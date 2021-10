https://sputnik.md/20211016/romania-pe-primul-loc-in-lume-la-decesele-covid-45564515.html

România, pe primul loc în lume la decesele Covid

România, pe primul loc în lume la decesele Covid

România a ajuns pe un nedorit prim loc în lume la numărul de decese zilnice de Covid, după ce, zilele trecute era pe locul doi mondial.

2021-10-16

2021-10-16T16:16+0300

2021-10-16T16:16+0300

BUCUREȘTI, 16 oct – Sputnik, Marius Holdean. Conform datelor centralizate de Universitatea Oxford şi publicate pe site-ul Our World in Data, România a ajuns pe locul I în lume la decesele zilnice de Covid raportat la populația țării.Astfel, România are 16,6 decese la un milion de locuitori (ca medie din ultimele 7 zile calculată la 14 octombrie).Pe locul 2, dar la mare distanta se află Bulgaria cu o medie de 12,3 decese la milionul de locuitori.Din UE, rău la acest capitol stă şi Lituania, care are o medie săptămânală de 10,1 decese la milion.Prin comparație, Italia, Franța, Spania, Germania, Portugalia, Polonia au ajuns cu acest indicator sub 1, iar Ungaria e la 1,2.

