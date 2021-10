Capsula Soyuz cu echipajul de filmare a aterizat cu succes pe Pământ - video

"Ei, e bine, minunat. Am aterizat bine astăzi. Totul a fost mai mult decât normal. Oleg (cosmonaut Novițki - nta red.) este grozav. Nu mi-a fost deloc teamă cu el .... Nu știu. De fapt, am o stare de spirit cam tristp astăzi, pentru că ni s-a părut că 12 zile sunt multe și, când s-au terminat, nu am vrut să ne despărțim. La urma urmei, este clar că a fost o singură dată", a spus Peresild în emisie directă la Primul Canal, citat de RIA Novosti