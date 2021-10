https://sputnik.md/20211017/lectia-ruseasca-sau-mintea-maiei-sandu-cea-de-pe-urma--45633877.html

Lecția rusească sau mintea Maiei Sandu cea de pe urmă

Lecția rusească sau mintea Maiei Sandu cea de pe urmă

Eșecurile, inclusiv în guvernarea unui stat, prezintă suma mai multor greșeli. Nu vreau să fiu malițios, dar am impresia că noii guvernanți de la Chișinău se... 17.10.2021, Sputnik Moldova

Întâmplător sau nu, dar exact în ziua în care șeful „Moldovagaz”, Vadim Ceban, le-a cerut moldovenilor să nu umple ceainicele cu apă atunci când vor să-și facă ceai, ca să economisească gaz pentru că ne confruntăm cu o criză a gazelor din cauza absenței unui contract cu Gazprom, exact în aceeași zi vice-președintele Parlamentului, liderul fracțiunii PAS, Mihai Popșoi, a anunțat în cadrul unei emisiuni televizate că autoritățile moldovene l-au invitat pe șeful-adjunct al administrației prezidențiale a Federației Ruse, Dmitrii Kozak, la Chișinău. Mai mult, Popșoi a spus că au fost invitați și reprezentanții Gazprom pentru a aborda subiectul livrării gazelor naturale.În miopia lor politică, guvernanții moldoveni, în special Maia Sandu, pentru că ea este regina balului la Chișinău, au crezut că poți să-i tratezi de o astfel de manieră pe ruși, îndeplinind orbește ordinele americanilor, fără ca să-ți periclitezi propriile interese, adică interesele naționale ale Republicii Moldova. Altfel spus, au crezut că pot să-i scuipe în față pe ruși și că aceștia se vor resemna, se vor șterge pe față și vor continua să vândă în continuare gaze naturale la prețuri preferențiale pentru Chișinău. Domnilor, așa nu negociază, nu se tocmesc nici măcar precupeții din Piața Centrală din Capitală, dar mite două state, mai ales când unul este cel mai sărac din Europa - cel care scuipă, și altul este una dintre mare puteri mondiale - cel care este scuipat.O circumstanță atenuantă pentru Maia SanduChiar dacă președintele țării noastre nu are răspuns la această întrebare, fapt care probează marea greșeală pe care a făcut-o, totuși eu cred că Maia Sandu are o circumstanță atenuantă. Și aceasta nu este faptul că nu are experiență în exercitarea funcției de șef al statului, ci că a făcut ceea ce a făcut în relațiile cu rușii fiind constrânsă de americani.Însuși ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a declarat miercuri, la deschiderea ședinței conducătorilor serviciilor speciale din țările CSI că SUA și Uniunea Europeană exercită un amestec fără precedent în afacerile interne ale Republicii Moldova, interzicându-i președintelui țării, Maia Sandu, chiar și să vorbească despre tendința de a avea relații normale cu Rusia.Și nu putem să nu-l credem pe Lavrov că americanii o forțează pe Maia Sandu să deterioreze premeditat relațiile Republicii Moldova cu Federația Rusă. Și asta din două motive. Primul este că Lavrov, la poziția lui, nu s-ar apuca să spună minciuni într-o chestie atât de periferică, măruntă pentru diplomația rusă. Și al doilea, lucrul pe care l-a remarcat analistul politic Corneliu Ciurea, în cadrul unui interviu pentru studioul Sputnik Moldova, Maia Sandu nu a dezmințit până în acest moment afirmațiile ministrului rus de Externe.Dar, dacă rușii vor manifesta înțelegere și vor accepta un compromis în chestiunea livrării gazelor, totuși Maia Sandu nu trebuie să uite că ulciorul nu merge de multe ori la apă. Asta înseamnă că trebuie să însușească această lecție - să-i spunem lecția rusească a gazelor naturale și să nu o repete: să nu deterioreze relațiile cu rușii ca să le facă pe plac americanilor. În general, în relațiile internaționale trebuie să fii fidel nu aliaților, ci propriului popor, propriei țări și să urmărește cu hotărâre și consecvență nu interesele occidentalilor sau a orientalilor, ci doar interesele tale naționale, cum face spre exemplu Ungaria. Și atunci au să te înțeleagă și unii și alții. Parcă sună nu știu cum banal afirmațiile de mai sus. Admit! Dar dacă le-a ar fi urmat, Maia Sandu nu au fi ajuns în situația jenantă (ca să nu spunem proastă) în care s-a pomenit acum: îi invită pe ruși la Chișinău să negocieze contractul de livrare a gazelor după ce a declarat că nu are de gând să negocieze cu ei.*****Știu că unii se vor mânia pe mine pentru titlul dat acestui material: Lecția rusească sau mintea Maiei Sandu cea de pe urmă. De fapt, proverbul pe care l-am parafrazat, și acesta e păcatul meu, este: Dă-i, "Doamne românului mintea de pe urmă!" sau "Dă-i, doamne, mintea omului cea de pe urmă". Și mai știu că proverbele intră în categoria unităților frazeologice (deși unii cercetători le exclud) și deși acestea sunt cu sens unitar și stabile, adică nu suportă niciun fel de ingerință.Pe mine tot mă enervează la culme când îl aud pe câte un deștept spunând: "Umblă cu paiele în cap", atunci când, de fapt, expresia frazeologică este "A-și aprinde paie în cap".Dar acest proverb se potrivește atât de bine situației Maiei Sandu, ca mâna pe mănușă, încât nu m-am putut abține.

