Midrigan: Declarând indirect război Rusiei, nu ai cum obține un preț mai bun la gaz

Midrigan: Declarând indirect război Rusiei, nu ai cum obține un preț mai bun la gaz

Situația Republicii Moldova privind asigurarea cu gaze naturale este destul de complicată. O spun tot mai mulți experți

CHIȘINĂU, 18 oct – Sputnik. Doctorul în politologie Pavel Midrigan afirmă că Republica Moldova ar trebui să aibă cel puțin o abordare neutră în raport cu Rusia, dacă vrea să obțină un preț bun la gaz. Politologul spune că Republica Moldova este într-o situație complicată. Federația Rusă livrează gaze naturale în baza unor contracte de lungă durată, așa cum s-a întâmplat și în cazul Ungariei, sau vinde gaz la bursă.„Noi la bursă nu putem cumpăra, din cauza prețului. Au fost perioade când gazul era și 50-60 de dolari. Noi am fi cointeresați să avem un contract de lungă durată, care ne-ar asigura o cantitate necesară de gaze. Aici intervine elementul de preț”, a remarcat Pavel Midrigan.În context, politologul a menționat că guvernarea trebuie să lucreze și să acționeze în interesul statului.Amintim că ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a anunțat dimineață că pleacă Polonia pentru a discuta despre furnizarea gazului Republicii Moldova. Asta deși această țară nu are practic resurse de gaz și este dependentă în proporție de 60 la sută de gazul rusesc, iar 40% din necesar este asigurat prin instalații portuare de gaz lichefiat din Qatar, Norvegia și Statele Unite.Pe de altă parte, la Chișinău este așteptat șeful-adjunct al administrației prezidențiale a Federației Ruse Dmitri Kozak, care ar fi fost invitat de autoritățile din Republica Moldova. Au fost invitați și reprezentanții Gazprom pentru a discuta subiectul livrării gazelor naturale.

