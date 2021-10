https://sputnik.md/20211019/declaratiile-gavrilita-gaze-rusia-45710637.html

Declarațiile premierului: criza gazelor, relația cu Rusia și majorarea tarifelor

Declarațiile premierului: criza gazelor, relația cu Rusia și majorarea tarifelor

Premierul Natalia Gavrilița a prezentat noi informații despre criza gazelor naturale, negocierile cu Rusia și posibila vizită a președintelui Maia Sandu la Moscova.

2021-10-19T19:38+0300

2021-10-19T19:38+0300

2021-10-19T19:38+0300

societate

rusia

moldova

gazprom

gaze

natalia gavrilița

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/13/45697611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afabe19b1dd4faca0058652509e9f0e2.jpg

CHIȘINĂU, 19 oct - Sputnik. Natalia Gavrilița afirmă că Moldova continuă negocierile cu Gazprom, dar ia în calcul și posibilitatea livrării gazelor din alte state, nu doar din Rusia. Premierul a vorbit și despre o posibilă vizită a președintelui Maia Sandu la Moscova în cadrul conferinței de presă organizate astăzi la Guvern.Se întâmplă în condițiile în care contractul semnat anterior cu concernul rus a expirat în septembrie, apoi a fost prelungit cu o lună, la un preț semnificativ mai mare decât cel plătit de Moldova până acum. Șeful statului l-a invitat la Chișinău pe oficialul rus Dmitri Kozak pentru a discuta despre aprovizionarea cu gaze. Pe de altă parte, ministrul Infrastructurii a plecat în Polonia să caute surse de alternativă.Vizita vicepremierului Vlad Kulminski la MoscovaÎntre timp însă la Moscova este trimis vicepremierul pentru reintegrare Vlad Kulminski. Acesta va purta discuții privind prelungirea contractului de livrare a gazelor cu reprezentanții Administrației Prezidențiale a Federației Ruse. „Am avut discuții telefonice cu reprezentanți ai administrației prezidențiale rusești, dar negocierile nu sunt simple. În ceea ce privește vizita lui Dmitri Kozak, acesta a primit o invitație de la președinte, dar am fost informați că nu va putea ajunge săptămâna aceasta. Vicepremierul Kulminski va pleca joi la Moscova pentru a continua discuțiile”, a declarat Natalia Gavrilița în cadrul conferinței de presă de astăzi.Va întreprinde Maia Sandu o vizită la Moscova?Natalia Gavrilița a fost întrebată de jurnaliști dacă președintele Maia Sandu este dispusă să efectueze o vizită în Federația Rusă pentru a discuta la nivel înalt problema asigurării Republicii Moldova cu gaze naturale. Ea nu a oferit un răspuns tranșant, dar a lăsat să se înțeleagă că o astfel de vizită ar putea avea loc.Gavrilița a mai spus că sunt anumite detalii legate de procesul de negociere cu Gazprom care nu pot fi făcute publice în aceste momente. Surse de alternativă de aprovizionare cu gazeTot astăzi premierul a declarat că Guvernul de la Chișinău ia în calcul și alte surse de aprovizionare cu gaz.„Suntem în discuție cu alte guverne și cu companii, pentru a identifica furnizori de gaz și am avut negocieri la acest capitol cu România, Ucraina, Polonia și alte țări. Viceprim-ministrul Andrei Spînu se află astăzi în Polonia în discuții la tema crizei energetice. Anterior, viceprim-ministrul Nicu Popescu a discutat despre asta la Bruxelles și București, iar joi va pleca la Kiev. De asemenea, Guvernul începe procesul de achiziționare a gazului din surse alternative prin compania Energocom”, a declarat Gavrilița.„Prețul la gaz va crește inevitabil”Oficialul a mai spus că în mod cert prețul la gazele naturale pentru consumatori va crește, având în vedere tendințele la nivel mondial.„Ne confruntăm cu o criză majoră. Moldova va avea gaz natural, întrebarea e la ce preț. Am purtat discuții dar negocierile nu sunt simple. (...) Ceea ce este clar e că va crește prețul și respectiv va crește tariful. Este inevitabil. (...) Am văzut că prețul pentru un an calendaristic varia între 600 și 650 de dolari. Noi încercăm să negociem prețuri mai bune decât cele de piață”, a spus oficialul.Capacitatea gazoductului Iași-Ungheni-ChișinăuPrim-ministrul a precizat că Republica Moldova a primit deja o cantitate de gaz prin gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău pentru a menține presiunea necesară în sistem. Totuși, oficialul a menționat că există probleme legate de capacitatea gazoductului Iași-Ungheni. Acesta nu poate asigura gaz pentru toată populația Republicii Moldova.Gavrilița a evitat să spună o cifră exactă privind cantitatea de gaze livrate de România prin intermediul gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău.Criza gazelor din Republica Moldova Amintim că anterior ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a fost la Sankt Petersburg unde a purtat discuții cu reprezentanții Gazprom privind prelungirea contractului de livrare a gazelor Republicii Moldova. Ulterior acesta a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre rezultatele negocierilor. Spînu a recunoscut că nu a fost primit în audiență de directorul general Gazprom, Alexei Miller. El s-a întâlnit doar cu Elena Burmistrova, vicepreședintele de management Gazprom și directorul general al Gazprom Export.Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a spus că a cerut la Sankt Petersburg să fie păstrat prețul vechi pentru gazele naturale livrate Republicii Moldova.Oficialul a spus că deocamdată nu există un răspuns din partea Rusiei, iar condițiile contractului vor fi negociate pe parcursul întregii luni curente. În context, a fost formată o echipă de experți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Moldovagaz și Gazprom.Spînu a mai spus că, în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere cu Rusia, Guvernul mai are un plan de alternativă. Luni, Spînu a anunțat pe pagina sa de Telegram că pleacă în Polonia să discute despre asigurarea țării cu gaze. Asta deși cu o zi mai devreme guvernarea a anunțat că l-a invitat la Chișinău pe șeful adjunct al Administrației Prezidențiale a Federației Ruse, Dmitri Kozak. Reprezentanții oficialului rus au anunțat că în săptămâna curentă vizita în Moldova nu este posibilă.

rusia

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Iurii https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

Anna Iurii https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Iurii https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

rusia, moldova, gazprom, gaze, natalia gavrilița