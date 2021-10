Gavrilița: Va fi modificat bugetul pentru a putea procura gaz din surse alternative

https://sputnik.md/20211019/gavrilita-modificat-bugetul-procura-gaz-surse-alternative-45698348.html

2021-10-19T13:40+0300

CHIȘINĂU, 19 oct - Sputnik. Prim-ministrul susține că Moldova nu va rămâne fără gaz natural, dar se pune întrebarea prețului cu care va procura țara noastră aceste resurse. În cadrul conferinței de presă organizate astăzi de către premier, Gavrilița a declarat că negocierile cu Gazprom nu sunt simple, dar ele continuă. În context, prim-ministrul a precizat că în ședința de mâine a Executivului se va propune spre aprobare modificarea bugetului pentru anul curent, astfel încât capitalul Energocom să fie majorat, iar compania să poată procura gaze naturale din surse alternative. Gavrilița a menționat că țara noastră poartă negocieri și cu alte state precum România, Ucraina și Polinia. Totodată, premierul a declarat că detaliile negocierilor cu Gazprom nu pot fi deocamdată divulgate. În context, șeful Executivului a precizat că dacă în urma negocierilor nu se va obține un preț mai redus decât cel de pe piață, atunci Guvernul va compensa cheltuielile pentru consumatorii casnici cu venituri mici. „Compensarea creșterii tarifare care este pregătită de Guvern are ca bază compensarea în funcție de venituri sau compensarea pentru păturile vulnerabile și compensarea în funcție de volumul pe care îl consumă gospodăria casnică. Schema aceasta este în lucru și decizia poate arăta diferit, dar cert e că Guvernul va fi alături de cetățeni în această situație”, a precizat Gavrilița. În cadrul conferinței de presă, Gavrilița a fost întrebată despre rezervele de păcură pe care le are țara noastră și pe cât timp acestea ar putea ajunge, dar premierul nu a putut oferi un răspuns clar în acest sens și a precizat că serviciul de presă al Guvernului va oferi ulterior detalii. „În toată lumea, acele companii care pot trece la păcură, trec la păcură pentru în condițiile de piață este mai ieftin. În funcție de sumele și contractele negociate și care va fi prețul gazului vom lua deciziile necesare pentru a folosi păcura sau gazele naturale, în funcție de preț. Acesta nu este un lucru stabilit pentru câteva luni înainte”, a precizat premierul Gavrilița. Amintim că anterior ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a fost la Sankt Petersburg unde a purtat discuții cu reprezentanții Gazprom privind prelungirea contractului de livrare a gazelor Republicii Moldova. Ulterior acesta a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre rezultatele negocierilor. Spînu a recunoscut că nu a fost primit în audiență de directorul general Gazprom, Alexei Miller. El s-a întâlnit doar cu Elena Burmistrova, vicepreședintele de management Gazprom și directorul general al Gazprom Export. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a spus că a cerut la Sankt Petersburg să fie păstrat prețul vechi pentru gazele naturale livrate Republicii Moldova.Oficialul a spus că deocamdată nu există un răspuns din partea Rusiei, iar condițiile contractului vor fi negociate pe parcursul întregii luni curente. În context, a fost formată o echipă de experți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Moldovagaz și Gazprom. Spînu a mai spus că, în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere cu Rusia, Guvernul mai are un plan de alternativă. Luni, Spînu a anunțat pe pagina sa de Telegram că pleacă în Polonia să discute despre asigurarea țării cu gaze. Asta deși cu o zi mai devreme guvernarea a anunțat că l-a invitat la Chișinău pe șeful adjunct al Administrației Prezidențiale a Federației Ruse, Dmitri Kozak. Reprezentanții oficialului rus au anunțat că în săptămâna curentă vizita în Moldova nu este posibilă.

