Grădinițele, școlile și spitalele din Sângerei vor avea căldură doar câteva ore pe zi

CHIȘINĂU, 19 oct – Sputnik. Grădinițele, școlile și alte instituții publice din Sângerei vor avea căldură doar câteva ore pe zi. Cel puțin asta reiese din ”graficul de conectare a instalațiilor de încălzire” care a fost făcut public astăzi de către vicepreședintele raionului, Tudor Tutunaru.Potrivit lui Tudor Tutunaru, măsura este luată în contextul instituirii stării de urgență în domeniul energetic din țară.”Stimați locuitori ai raionului și or. Sângerei. În legătură cu instituirea Stării de urgență în RM la ședința Comisiei pentru situații exepționale a RM din 13 octombrie 2021, s-a constat situație de alertă pe piața gazelor naturale și s-au stabilit măsuri necesare, care sunt intreprinse întru asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale a țării. Deci aici vedeți graficul de conectare a instalațiilor de gaz pentru instituțiile preșcolare, preuniversitare, sănătate etc. pe or. Sângerei. În localitățile raionului, astfel de instituții la fel vor fi încălzite conform unui grafic asemănător”, a scris Tudor Tutunaru pe pagina sa de Facebook.Astfel, din program se poate observa că grădinițele vor fi încălzite doar până la ora 15:00, biblioteca raională – până la ora 12:00, gimnaziul și liceele – până la ora 10:00, iar căminul Mihai Eminescu – în intervalul orelor 14:00-21:00.Totodată, Spitalul Raional va beneficia de căldură între orele 18:00-08:00, Centrul de Sănătate Sângerei – între 05:00-08:00, iar Centrul Național AMUP – între 20:00 -07:00.Astăzi, Moldovagaz a îndemnat oamenii să economisească consumul de gaze, unii s-au plâns că au fost amenințați cu deconectarea de la rețea.Acest lucru se întâmplă în contextul crizei de gaze din țară, din motiv că Moldova încă nu a semnat un nou contract de livrare a gazelor naturale cu Gazprom.În cadrul conferinței de presă, organizate astăzi de premierul Natalia Gavrilița, ea a fost luată la întrebări de către jurnaliști. Aceștia au menționat că unii oameni s-au plâns că au primit scrisori din partea distribuitorilor că ar putea fi deconectați de la rețeaua de gaze, dacă nu vor economisi gazul. Premierul a negat faptul că ar exista astfel de amenințări.Totodată, premierul a fost întrebat de jurnaliști dacă este la curent că unii primari din raioane au chemat în birou directorii de școli și le-au spus să reducă consum de gaze. Gavrilița a menționat că nu este un secret că toți consumatorii au fost rugați să economisească.Amintim că anterior ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a fost la Sankt Petersburg unde a purtat discuții cu reprezentanții Gazprom privind prelungirea contractului de livrare a gazelor Republicii Moldova. Ulterior acesta a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre rezultatele negocierilor.Spînu a recunoscut că nu a fost primit în audiență de directorul general Gazprom, Alexei Miller. El s-a întâlnit doar cu Elena Burmistrova, vicepreședintele de management Gazprom și directorul general al Gazprom Export. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a spus că a cerut la Sankt Petersburg să fie păstrat prețul vechi pentru gazele naturale livrate Republicii Moldova.Oficialul a spus că deocamdată nu există un răspuns din partea Rusiei, iar condițiile contractului vor fi negociate pe parcursul întregii luni curente. În context, a fost formată o echipă de experți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Moldovagaz și Gazprom. Spînu a mai spus că, în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere cu Rusia, Guvernul mai are un plan de alternativă.Luni, Spînu a anunțat pe pagina sa de Telegram că pleacă în Polonia să discute despre asigurarea țării cu gaze. Asta deși cu o zi mai devreme guvernarea a anunțat că l-a invitat la Chișinău pe șeful adjunct al Administrației Prezidențiale a Federației Ruse, Dmitri Kozak. Reprezentanții oficialului rus au anunțat că în săptămâna curentă vizita în Moldova nu este posibilă.În context, premierul Natalia Gavrilița a organizat marți, 19 octombrie, o conferință de presă în care a menționat că Moldova continuă negocierile cu Gazprom, dar caută în același timp și modalități alternative de aprovizionării a țării cu gaze naturale pentru ca Moldova.Amintim că contractul pentru furnizarea gazelor naturale către Moldova între concernul rus Gazprom și compania Moldovagaz a expirat la 30 septembrie 2021. Ulterior, contractul a fost prelungit încă pentru o lună.

