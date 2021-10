Ar putea cumpăra Moldova gaz lichefiat american prin Polonia? Iată ce spune premierul

„Ne confruntăm cu o criză majoră. Moldova va avea gaz natural, întrebarea e la ce preț. Am purtat discuții dar negocierile nu sunt simple. (...) Ceea ce este clar e că va crește prețul și respectiv va crește tariful. Este inevitabil. (...) Am văzut că prețul pentru un an calendaristic varia între 600 și 650 de dolari. Noi încercăm să negociem prețuri mai bune decât cele de piață”, a spus oficialul.