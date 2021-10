În afară de Gazprom, cu cine mai poartă negocieri Guvernul pentru a asigura țara cu gaze

https://sputnik.md/20211019/negocieri-guvern-asigurare-moldova-gaze-45699122.html

CHIȘINĂU, 19 oct - Sputnik. Premierul Natalia Gavrilița a declarat în cadrul conferințe de presă că sunt anumite detalii legate de procesul de negociere cu Gazprom care nu pot fi făcute publice în aceste momente. În context, ea a menționat că Guvernul de la Chișinău ia în calcul și alte surse de aprovizionare cu gaz. „Suntem în discuție cu alte guverne și cu companii, pentru a identifica furnizori de gaz și am avut negocieri la acest capitol cu România, Ucraina, Polonia și alte țări. Viceprim-ministrul Andrei Spînu se află astăzi în Polonia în discuții la tema crizei energetice. Anterior, viceprim-ministrul Nicu Popescu a discutat despre asta la Bruxelles și București, iar joi va pleca la Kiev. De asemenea, Guvernul începe procesul de achiziționare a gazului din surse alternative prin compania Energocom”, a declarat Gavrilița. Premierul a fost întrebat de jurnaliști dacă președintele Maia Sandu este dispusă să efectueze o vizită în Federația Rusă pentru a discuta la nivel înalt problema asigurării Republicii Moldova cu gaze naturale.Gavrilița a declarat că autoritățile poartă discuții și cu alte Guverne pentru a identifica surse de alternative de aprovizionare cu gaze. Ea a spus că în mod cert prețul la gazele naturale pentru consumatori va crește, având în vedere tendințele la nivel mondial.Amintim că anterior ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a fost la Sankt Petersburg unde a purtat discuții cu reprezentanții Gazprom privind prelungirea contractului de livrare a gazelor Republicii Moldova. Ulterior acesta a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre rezultatele negocierilor. Spînu a recunoscut că nu a fost primit în audiență de directorul general Gazprom, Alexei Miller. El s-a întâlnit doar cu Elena Burmistrova, vicepreședintele de management Gazprom și directorul general al Gazprom Export.Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a spus că a cerut la Sankt Petersburg să fie păstrat prețul vechi pentru gazele naturale livrate Republicii Moldova.„Noi insistăm pe prelungirea contractului la formula veche. Pentru trimestrul 4 - 214 dolari mia metri cubi. În trimestrul unul din anul viitor vorbim de 280 de dolari per mia de metri cubi. Vom cere prelungirea contractului la condițiile anului trecut”, a spus Andrei Spînu.Oficialul a spus că deocamdată nu există un răspuns din partea Rusiei, iar condițiile contractului vor fi negociate pe parcursul întregii luni curente. În context, a fost formată o echipă de experți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Moldovagaz și Gazprom.Spînu a mai spus că, în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere cu Rusia, Guvernul mai are un plan de alternativă. Luni, Spînu a anunțat pe pagina sa de Telegram că pleacă în Polonia să discute despre asigurarea țării cu gaze. Asta deși cu o zi mai devreme guvernarea a anunțat că l-a invitat la Chișinău pe șeful adjunct al Administrației Prezidențiale a Federației Ruse, Dmitri Kozak. Reprezentanții oficialului rus au anunțat că în săptămâna curentă vizita în Moldova nu este posibilă.

