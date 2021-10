https://sputnik.md/20211020/exercitiul-secret-nato-steadfast-noon-2021-isi-propune-sa-transforme-europa-in-hiroshima-45716109.html

Exercițiul secret NATO Steadfast Noon 2021 își propune să transforme Europa în Hiroshima

Statele Unite elaborează opțiunea „salvării” aliaților și partenerilor europeni de „amenințarea rusă” care presupune bombardarea termonucleară a teritoriului Lumii Vechi.

Întrucât nu există o amenințare reală, iar bombele termonucleare americane B61 se află în arsenalele Belgiei, Germaniei, Italiei, Olandei și Turciei, atunci Washingtonul poate inventa un pericol pentru a speria Europa în orice moment.Cazurile de agresiune gratuită împotriva Irakului, Iugoslaviei, Libiei și Siriei pot servi drept exemple. NATO va desfășura exercițiul Noeadfast Noon 2021 în Europa de Sud în perioada 18-25 octombrie, cu participarea a 14 țări membre ale alianței.Zeci de avioane de luptă și bombardiere capabile să transporte și să utilizeze arme nucleare, precum și avioane pentru observarea radarului pe distanță lungă și realimentarea cu combustibil, au participat la acest exerciții secrete.Manevrele nu ar fi legate de evenimentele mondiale actuale și au fost desfășurate doar pentru „asigurarea siguranței, fiabilității și eficacității factorului de descurajare nucleară al NATO” - în principal bombele termonucleare americane B61-12.Evident, siguranța europenilor pașnici sub aripa unui avion este o problemă secundară.Într-o ipotetică situație a unui conflict nuclear în Europa, principala decizie cu privire la bombardament nu va fi luată la un referendum în țările UE, ci la Washington. Este posibil să fi fost deja acceptat și așteaptă „activarea”.Anterior, la terenul de antrenament al Forțelor Aeriene SUA, s-a finalizat integrarea bombelor nucleare tactice B61-12 actualizate cu noul avion de vânătoare F-35A și cu vechiul F-16C.Există în Europa multe avioane de asalt și bombardiere „cu dublă utilizare”, iar pentru ele există aproximativ 200 de bombe nucleare B61 cu un randament total de 18 megatone la bazele americane din Belgia, Germania, Italia, Olanda și Turcia.Acesta este echivalentul a 900 de explozii nucleare din Hiroshima, unde în vara anului 1945 Statele Unite au folosit prima dată o bombă de 20 kilotone, iar Japonia a pierdut aproximativ 200 de mii de oameni în urma deflagrației. Știu aliații europeni ai Washingtonului că un B61-12 are capacitatea să producă două Hiroshima.Doar data exacte. Bomba programabilă B61-12 actualizată este menită să înlocuiască armele nucleare americane învechite din Europa. Ea a primit un sistem de ghidare și un focos cu putere variabilă - până la 50 de kilotone. Ea a devenit planatoare și poate zbura către țintă la 30 km din punctul de aruncare.Bomba termonucleară B61-12 nu promite securitate, ci o creștere a probabilității de utilizare „precisă” și moarte teribilă a milioane de europeni, care se vor găsi, fără să vrea, „sub protecția” Statelor Unite.Mai mulți cetățeni ai UE ar putea fi uciși dacă o astfel de bombă va cădea în Rusia. Reamintim ce prevede Doctrina militară a Federației Ruse cu privire la măsurile de răspuns la utilizarea armelor nucleare.Sinucigași în serieExercițiile NATO Steadfast Noon sunt organizate anual în țările europene. Detaliile planurilor de utilizare a luptei sunt secrete, dar ideea „căldurii de la amiază”, adică scenariul unui război nuclear și compoziția participanților, este dificil de ascuns.Pe lângă aviația americană, avioanele de vânătoare germane, olandeze, belgiene și italiene sunt implicate în mod tradițional în astfel de manevre.Potrivit informațiilor oficiale, exercițiul Steadfast Noon 2021 are loc în spațiul aerian din sudul Europei. De fapt, este exersată recepția și transportul bombelor termonucleare americane B61 sunt elaborate și, în mod ipotetic, - punerea lor în funcțiune.Zborurile de antrenament sunt efectuate fără bombe, și totuși armele nucleare la baza aeriană Gedi din nordul Italiei și la baza aeriană Büchel din Germania sunt de fapt pregătite pentru utilizare (programate) și încărcate în compartimentele aeronavelor. DPA a raportat că baza Büchel deține până la 20 de bombe nucleare americane B61.Desigur, în procesul desfășurării manevrelor nu pot fi excluse catastrofe tehnogene, fulgere, incendii, antentatele jihadiștilor și alte neplăceri, însă cea mai importantă este, “luând în considerație condițiile de securitate în Europa, o alianță nucleară unită și sigură”.Eterogenitatea și contradicțiile interne din NATO pun sub semnul întrebării perfecțiunea tehnologică și de securitate a unor astfel de jocuri militare. În conformitate cu politica nucleară a NATO, statele partenere pot utiliza în situații excepționale focoasele SUA, dislocate în Europa. Dar cine este cel care va determina nivelul de excepționalitate?Marți, șeful Pentagonului, Lloyd Austin, a vorbit despre evenimentele din Donbas: „Haideți s-o spunem pe șleau, Rusia a declanșat acest război”. De asemenea, Austin a anunțat că SUA consolidează capacitățile Ucrainei de descuraja „agresiunea” Rusiei.Ceva mai devreme, NATO a ajuns la concluzia că trupele rusești de menținere a păcii din Transnistria încalcă suveranitatea Moldovei și au cerut “să nu se intervină” în problemele statelor suverane. În plus, Washingtonul nu recunoaște revenirea Crimeei în componența Rusiei, independența Abhaziei și Oseției de Sud.SUA s-au restras în mod unilateral din INF și își dezvoltă sistemul mobil terestru de rachete cu rază medie de acțiune. Bombardierele americane imită regulat în cadrul exercițiilor din țările Baltice atacuri nucleare asupra regiunii Kaliningrad și Sankt Petersburg. Navele militare ale alianței încalcă periodic frontierele de stat ale Rusiei și primesc un răspuns prompt din partea Flotei Navale Ruse.Aici apare un spațiu larg de interpretare a excepționalității, a acuzațiilor reciproce și a unei eventuale escaladări a conflictului.Fatalitatea nuclearăRusia acuzase Germania de încălcarea a Tratatului de Neproliferare Nucleară. Fără a dispune de propriul arsenal nuclear, Germania tradițional oferă militari și avioane pentru exersarea aplicării armei nucleare, fiind deplin angajată direcției SUA și NATO spre un război nuclear în formatul “participării nucleare”.O îngrijorare provoacă și participarea la astfel de evenimente a avioanelor de vânătoare F-16 ale Forțelor Aeriene ale Poloniei. Menționăm, pe radarele rusești nu se observă ce focoase poartă avionul “cu dublă destinație”, iată de ce în acest caz predomină prezumția de “vinovăție nucleară” pentru orice avion de asalt al NATO în apropierea frontierelor Rusiei – cu toate consecințele probabile.Nu în zadar experții occidental evoluează amenințarea izbucnirii unui război nuclear drept cea mai înaltă, comparative cu deceniile anterioare. Și menționează că americanii “se joacă cu focul, adică cu sfârșitul lumii”. Europa devine un potențial câmp de război și “un balon în jocul marilor puteri”.Pe măsura în care Washingtonul își pierde influența internațională, acesta încearcă “să-și realizeze tot mai agresiv strategia de neutralizare a celor mai mari oponenți ai Statelor”. Cu toate acestea chiar și think-tankurile americane remarcă că perioada “militarismului” exacerbate al SUA s-a încheiat, iată de ce Washingtonul trebuie să-și reducă prezența militară și utilizarea forței militare în lume. Într-o astfel de situație vecinii Rusiei ar trebuie să judece cu propria minte – diplomația este mai convenabilă decât confruntarea.Între timp, exercițiile nucleare Steadfast Noon și noile arme necesită mijloace financiare imanse. Modernizarea bomberlor B61-12 vor scoate din portmoneul contribuabililor peste 10 miliarde de dolari. Pentru noile bombardiere ale Bundeswehrului se planifică un buget de peste 8 miliarde de euro (cu acești bani pot fi plătite spitalizările a un milion de persoane).Opinia publică a UE cere insistent anularea manevrelor anuale Steadfast Noon, renunțarea la “participarea nucleară” și retragerea bombelor nucleare americane în patria lor istorică. Greenpeace menționează că a venit timpul pentru noi negocieri strategice cu Rusia și pentru dezarmarea nucleară. Oare vor auzi aceste mesaje politicienii, strategii SUA și NATO?

