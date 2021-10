https://sputnik.md/20211020/fbi-perchezitii-in-casa-familia-deripaska-45719436.html

FBI a efectuat percheziții în casa familiei omului de afaceri rus Deripaska

FBI a încheiat percheziții care au durat în jur de zece ore în casa din Washington a familiei omului de afaceri rus Oleg Deripaska.

2021-10-20T08:23+0300

CHIȘINĂU, 20 oct – Sputnik. Angajații Biroului Federal de Investigații al SUA (FBI), după mai multe ore de percheziții, au părăsit vila din Washington care, se presupune, aparține rudelor omului de afaceri rus Oleg Deripaska, relatează RIA Novosti.Marți seară, în jurul orei 20.40, ora locală (miercuri, 03.40, ora Moscovei), aproximativ 15 agenți au început să iasă unul după altul casa cu două niveluri amplasată într-o zonă de lux a capitalei americane, luând cu ei de acolo numeroase cutii și valijoare. După ce le-au încărcat în mașinile de serviciu parcate în apropiere, ei au părăsit vila.De la apariția primelor informații cu privire la percheziții au trecut mai bine de 10 ore.La solicitarea corespondentului RIA Novosti de a explica ce se află în cutii, agenții au răspuns cu refuz."Nu suntem gata să comentăm detaliile acestui caz", i-a declarat categoric agenției o reprezentantă a instituției.FBI a comunicat anterior despre perchezițiile efectuate în două case din New York și Washington pe care mass-media le-au legat de numele lui Deripaska. Purtătorul de cuvânt al omului de afaceri a confirmat pentru RIA Novosti faptul perchezițiilor, precizând că casele aparțin rudelor lui Deripaska și că perchezițiile au legătură cu sancțiunile SUA.În aprilie 2018, SUA l-a inclus în lista neagră (lista SDN) pe Deripaska și companiile controlate de acesta. Activele figuranților listei sunt blocate în țară, iar afacerile cu ei sunt interzise. Însă pe 27 ianuarie 2019, Ministerul American al Finanțelor a scos de sub sancțiuni En+ Group și ”Rusal” și ”Eurosibenergo” pe care le controlează aceasta - după ce omul de afaceri și-a redus cota în grup sub 44,95% și a încetat să conducă compania prin intermediul consiliul de directori. Însuși businessmanul, precum și ”Grupul GAZ”, pe care îl controlează prin holdingul ”Mașinile rusești”, au rămas pe listă de sancțiuni.În martie 2019, Deripaska a depus o contestație in instanța federală din Washington, încercând să blocheze sancțiunile care i-au fost impuse. Potrivit acestuia, din cauza restricțiilor impuse, averea sa a scăzut cu 7,5 miliarde de dolari. Omul de afaceri a mai menționat că Departamentul de control al activelor străine l-a persecutat pe nedrept și ilegal.În februarie 2020, Financial Times a publicat un articol la care a anexat răspunsul scanat al OFAC către avocații lui Deripaska. În această scrisoare, instituția a prezentat motivele pentru care a impus sancțiuni împotriva omului de afaceri în 2018. Acesta enumeră șase articole, toate cu formularea „potrivit unor informații”. Sursa lor nu este indicată.În luna iunie a acestui an, instanța a respins recursul lui Deripaska prin care a cerut anularea sancțiunilor, satisfăcând demersul inculpaților în persoana Trezoreriei SUA și închizând cazul.

