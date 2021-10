https://sputnik.md/20211020/franta-razboi-civil-populatia-45721184.html

Franța, în prag de război civil? Află de ce străinii pun în pericol populația franceză

Politologul francez Eric Zemmour a spus că numărul mare de străini pune în pericol populația franceză și că Franța se confruntă deja cu un război civil.

internațional

oameni

franța

război civil

Analiză de Elena ZegonovaPolitologul francez Eric Zemmour a precizat, într-un interviu la BFM TV, pe 18 octombrie, că imigrația constituie cauza tuturor problemelor Franței, negând însă că este de extremă dreapta sau xenofob.„Nu am nimic împotriva străinilor, dar pur și simplu prefer francezii, prefer să-i apăr pe francezi. Avem elite care, de 20 de ani, preferă mai mult străinii decât francezii. Eu prefer mai mult francezii decât străinii. Astăzi consider că numărul incredibil de mare de străini, pe care i-am lăsat să intre timp de 40 de ani, pun în pericol existența, identitatea și supraviețuirea Franței ca Franță”, a spus Zemmour, care susține principiul imigrației zero, declarând că islamul nu este „compatibil” cu Franța.Franţa în război civilReferindu-se la numărul de acte teroriste comise în ultimii ani, Eric Zemmour a spus că țara se confruntă cu un „război civil”.„Cred că războiul civil este deja aici. Când te duci la Bataclan și masacrezi peste 100 de oameni în stil Kalashnikov, aceasta se numește război civil. Când este măcelărit un preot în biserica sa, se numește război civil. Când este măcelărit un profesor (...) se numește război civil”, a declarat jurnalistul la BFM TV, citat de Sputnik France.Totuşi, duritatea acestor comentarii a fost temperată de jurnalistul Alain Duhamel, prezent în platou, pentru care pericolul terorist permanent nu are legătură cu războiul civil.În plus, Eric Zemmour a respins categoric ideea că discursul său anti-migrație și anti-islam ar putea provoca consecințe grave. Pe 15 octombrie, Frédéric Salat-Baroux, fost secretar general al președinției Republicii din 2005 până în 2007, a combătut proiectul politic al polemistului într-un editorial publicat în Le Monde.„Zemmour nu răspunde la riscul războiului civil, ci îl creează [...] Cum se pot simți musulmanii francezi? Cine are un cuvânt de respect și fraternitate față de ei? Trebuie să fii orb să nu vezi că Zemmour și islamiștii sunt aliați care dau foc țării”, a comentat acesta.„El [Frédéric Salat-Baroux] nu a făcut nimic pentru a opri fluxurile de imigranţi, nu a făcut nimic pentru asimilarea oamenilor care au venit”, a replicat Zemmour, criticând „discursurile despre multiculturalism” pe care Frédéric Salat-Baroux „le-a scris împreună cu domnul [Jacques] Chirac”..

franța

Știri

ro_MD

