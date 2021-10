https://sputnik.md/20211020/israel-mutatie-delta-copil-moldova-45722363.html

Israelul a depistat primul caz de mutație a variantei Delta la un copil întors din Moldova

Israelul a depistat primul caz de mutație a variantei Delta la un copil întors din Moldova

O nouă formă de mutație a variantei Delta a fost depistată în Israel la un băiat de 11 ani din Republica Moldova.

2021-10-20T10:19+0300

2021-10-20T10:19+0300

2021-10-20T10:34+0300

coronavirus

copil

spital

tulpină

israel

știri din moldova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43377948_98:0:1920:1025_1920x0_80_0_0_b945fd9b81fc29cc532663e6fcf491f9.jpg

CHIȘINĂU, 20 oct - Sputnik. Israelul a descoperit primul caz de infecție cu noua formă de mutație a variantei Delta - AY.4.2. Virusul a fost depistat marți seara, pe aeroportul Ben Gurion, la un copil care a venit din Moldova, scrie The Times of Israel.Diagnosticarea cu noua formă de mutație a fost posibilă în timpul testării la COVID-19. Rezultatul analizei, la secvențierea genomului, a indicat că este purtător al tulpinii Delta, mutația AY4.2.Potrivit sursei citate, în prezent copilul este izolat și se află sub supravegherea medicilor.Anterior, oamenii de știință britanici au anunțat apariția unei noi tulpini de coronavirus AY.4.2, care poate fi cu 10-15% mai infecțioasă decât tulpina „Delta”. Astfel, noul tip de coronavirus ar putea deveni cel mai periculos și infecțios din lume.

https://sputnik.md/20211019/infectari-decese-coronavirus-45714822.html

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alina Munteanu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

Alina Munteanu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

Știri

ro_MD

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Moldova media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alina Munteanu https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

copil, spital, tulpină, israel, știri din moldova