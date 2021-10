https://sputnik.md/20211020/vom-avea-gaz-din-polonia-primul-mesaj-al-ministrului-spinu-45731385.html

Vom avea gaz din Polonia? Primul mesaj al ministrului Spînu

Vom avea gaz din Polonia? Primul mesaj al ministrului Spînu

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Andrei Spînu, a venit cu primele informații după vizita de lucru efectuată în Polonia. 20.10.2021, Sputnik Moldova

CHIȘINĂU, 20 oct - Sputnik. În perioada 18-19 octombrie, Spînu a fost în Polonia și a avut mai multe întâlniri la nivel înalt, unde a discutat despre furnizarea cu gaze naturale și soluțiile de depășire a crizei actuale în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministru pe canalul său de Telegram.Andrei Spînu s-a mai întâlnit și cu ministrul Energiei de la Varșovia, Piotr Naimski. "Am discutat despre un parteneriat pe termen lung în furnizarea gazelor naturale din Polonia. Un proiect bilateral pe care îl tratăm cu maximă seriozitate, pentru că obiectivul nostru este ca sursele de alimentare să fie cât mai diversificate și mai adecvate pentru depășirea unei crize de acest calibru", susține Spînu. În cadrul vizite, Ministrul Economiei și Infrastructurii a discutat și cu vicepreședintele PGNiG (compania de stat poloneză), Artur Cieślik. Oficialii au vorbit despre capacitatea gazelor naturale pe care se poate de obținut din partea statului polon. "Am vorbit cu președintele consiliului de administrație GAZ-SYSTEM, Tomasz Stepien. În cadrul discuțiilor, am abordat soluțiile tehnice pe care le putem implementa împreună cu partenerii polonezi, în scopul furnizării gazelor naturale în țara noastră", a mai scris ministrul Economiei. Despre deciziile luate, Spînu anunță că urmează să revină cu informații. Amintim că luni dimineața ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a anunțat că merge în Polonia, unde va purta discuții privind furnizarea gazului natural în Republica Moldova. Asta după ce anterior a fost la Sankt Petersburg, de unde a venit fără rezultate. Spînu a recunoscut că nu a fost primit în audiență de directorul general Gazprom, Alexei Miller. El s-a întâlnit doar cu Elena Burmistrova, vicepreședintele de management Gazprom și directorul general al Gazprom Export. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susține că a cerut la Sankt Petersburg să fie păstrat prețul vechi pentru gazele naturale livrate Republicii Moldova.Săptămâna trecută, Moldova a intrat în stare de alertă în sectorul energetic, stabilind un șir de măsuri, printre care și utilizarea păcurii pentru producerea energiei electrice și termice, dar și pregătirea unor măsuri compensatorii pentru consumatorii de gaze.În contextul stării de alertă, Moldovagaz a anunțat care este deficitul de gaze naturale și categoriile de consumatori protejate, dar și ce categorii ar putea risca să rămână fără gaze, dacă nu va fi soluționată criza.

