Ambasada Rusiei în România face precizări privind livrarea de gaze din Rusia către Europa

Diplomații ruși la București au făcut precizări cu privire la situația livrării gazelor din Rusia către Europa.

2021-10-21T13:44+0300

2021-10-21T13:44+0300

2021-10-21T13:45+0300

BUCUREȘTI, 21 oct – Sputnik, Georgiana Arsene. Criza gazelor din Europa continuă să stârnească nu doar interes, ci și speculații neîncetate și neadevărate în jurul PJSC – Societatea Publică pe Acțiuni ”Gazprom” și al furnizării de gaze din Rusia către Europa.Tocmai de aceea, Ambasada Rusiei la București vine cu o serie de explicații în această problemă, extrem de importante pentru înțelegerea situației reale.În 2021, ”Gazprom” a crescut livrările de gaze naturale către UE cu 15% față de anul trecut, lucru confirmat de Președintele Federației Ruse V.V. Putin în timpul Săptămânii Ruse de Energie (Russian Energy Week) de la Sankt Petersburg.Oficialii europeni recunosc că Rusia respectă contracteleAcuzațiile de ”manipulare a pieței” de către furnizorul rus au fost în mod repetat combătute chiar de europeni.De exemplu, șeful Comitetului pentru economie și energie din Bundestag, Klaus Ernst, în octombrie a dat oficial un răspuns negativ la întrebarea dacă există semne că motivul creșterii prețurilor la gaz este nerespectarea de către furnizorii ruși de resurse energetice a obligațiilor lor, în cadrul contractelor existente.Răspunsul furnizat spune că ”guvernul Republicii Federale Germania nu are informații cu privire la nerespectarea de către furnizorii ruși de resurse energetice a obligațiilor lor contractuale”, precizează reprezentanții Ambasadei Rusiei în România.Ministerul Economiei și Energiei din Republica Federală Germania a menționat, de asemenea, că în vară în țările care reprezintă importanță pentru alimentarea cu gaze a Germaniei - Rusia și Norvegia - s-au efectuat lucrări tehnice în cadrul sistemelor de instalații din industria gazelor, dar, de asemenea, au și apărut dificultăți în producția de gaze naturale, ceea ce a dus la o reducere a volumului de combustibil importat. O dată cu redresarea economică, cu tarifarea care ține cont de impozitul pe emisiile de CO2 și cu importanța tot mai crescândă a gazelor naturale în generarea de energie electrică, volumul destul de mic al ofertelor, în general, s-a confruntat cu o cerere crescută, ceea ce a dus la o majorare semnificativă a prețurilor pe termen scurt.Șeful Comitetului pentru economie și energie din Bundestag a declarat că majorarea prețurilor la gaz în UE este legată de diferiți factori, inclusiv de reducerea livrărilor de gaz natural lichefiat, GNL, către Europa, în timp ce aceste livrări cresc în direcția țărilor asiatice.Klaus Ernst a menționat că lansarea cât mai curând posibil a conductei ”Nord Stream – 2” ar contribui la reducerea prețurilor la gaze în Europa. Partea rusă a subliniat în repetate rânduri că acest proiect este unul comercial și se implementează în colaborare cu partenerii europeni.Puțin mai târziu, Șeful adjunct al Comisiei Europene, Frans Timmermans, într-un interviu acordat postului TV bulgar „bTV”, a declarat că Rusia îndeplinește pe deplin contractele pe termen lung pentru livrarea de gaze naturale către UE și nu se ocupă de manipulare pe piața.Diplomații ruși subliniază că Timmermans a descris situația de pe piața gazelor naturale ca fiind o ”furtună perfectă”, menționând că cererea de resurse a crescut la nivel mondial.Putin – declarațiile despre folosirea de Rusia a energiei ca armă, ”pălăvrăgeală motivată politic”De asemenea, în timpul sesiunii plenare a Săptămânii Ruse de Energie, Președintele Rusiei Vladimir Putin a numit declarațiile despre utilizarea energiei de către Rusia ca armă drept o pălăvrăgeală motivată politic.El a subliniat faptul că ”și în cele mai dificile perioade ale Războiului Rece, Federația Rusă a furnizat gaze Europei în mod regulat, în mod continuu, îndeplinindu-și pe deplin obligațiile contractuale”.În același timp, el și-a exprimat opinia că o majorare și mai substanțială a tranzitului prin sistemul transportării gazelor naturale din Ucraina reprezintă un pericol, deoarece uzura acestuia depășește 80%. Între timp, a subliniat Președintele Rusiei, livrările pe acest traseu în 2021 vor fi cu aproximativ 10% mai mari decât obligațiile contractuale pentru tranzit.Creșterea volumului livrărilor de gaze o confirmă și statisticile. Timp de nouă luni și jumătate din 2021, Gazprom a produs 399,4 miliarde de metri cubi de gaz. Aceasta este cu 16,6% (56,7 miliarde de metri cubi) mai mult decât anul trecut. Livrările către piața internă au crescut, de asemenea, cu 16,6% (cu 26,1 miliarde de metri cubi).Exportul către țările din afara CSI a fost majorat de Gazprom la 152,2 miliarde de metri cubi. m, ceea ce reprezintă cu 13,1% (cu 17,6 miliarde de metri cubi) mai mult decât în aceeași perioadă din 2020. Compania rusă continuă să livreze gaze la un nivel aproape de un record istoric. Livrările ar putea fi mărite, dar pentru aceasta este necesar ca acest surplus să fie extras. O astfel de sarcină este reală, dar trebuie susținută de cerere și, în acest caz, investițiile în extragerea gazului trebuie asigurate prin contracte pe termen lung.Situația importurilor de gaze în RomâniaCreșterea importurilor de gaze din Rusia este vizibilă și în România: timp de 10 luni din acest an, țara a importat aproape 2,5 miliarde de metri cubi de gaze. Comparați cu anul 2020, când importurile pe un an întreg au fost de puțin peste 2 miliarde de metri cubi.Într-un mod aparte, diplomații ruși la București atrag atenția asupra cazurilor identificate de fraudă din partea presupușilor „intermediari români” ai PJSC Gazprom.Unii „antreprenori” lipsiți de scrupule, folosind scrisori falsificate în numele conducerii monopolului rus, induc în eroare companiile locale care manifestă dorința să achiziționeze gaz.

