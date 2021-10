https://sputnik.md/20211021/atacuri-informationale-sputnik-v-45771559.html

Producătorii „Sputnik V”: S-au intensificat atacurile împotriva vaccinului

Producătorii Sputnik V solicită presei să nu utilizeze în materialele sale surse anonime neverificate

BUCUREȘTI, 21 oct – Sputnik. Fondul Rusesc pentru Investiții Directe (RFPI) s-a adresa presei cu solicitarea de a nu utiliza în materialele sale informații din surse anonime și de a nu declanșa atacuri în adresa vaccinului „Sputnik V”, a declarat agenției RIA Novosti serviciul de presă al Fondului.Se întâmplă în contextul în care în ultima vreme s-au intensificat atacurile informaționale împotriva vaccinului „Sputnik”, care a fost autorizat în Republica Moldova pe 26 februarie.RFPI solicită presei să nu utilizeze în materialele sale surse anonime neverificate, iar în articolele dedicate unor subiecte importante, legate de vaccinuri, să se bazeze pe poziția oficială a autorităților de reglementare”, se spune în declarație.“Astfel de atacuri au început după ce studiile oficiale au arătat că eficiența vaccinurilor ARNm împotriva variantei Delta a COVID-19 scade sub 50 la sută peste doar cinci luni. Suplimentar, într-un articol publicat în octombrie în The New England Journal of Medicine se arată că vaccinurile produse în baza vectorului adenovirusului omului, precum Sputnik Light, peste opt luni indică o imunitate de 10 ori mai puternică decât vaccinurile în baza ARNm după 8 luni, la nivel de anticorpi și de celule-T”, explică RFPI.De asmenea, Fondul i-a îndemnat pe producătorii străini ai vaccinului împotriva coronavirusului să utilizeze Sputnik Light în calitate de booster, în loc să atace serul.Joi, agenția Reuters, cu trimitere la surse anonime, a anunțat că decizia EMA cu privire la autorizarea Sputnik V ar putea fi adoptată în primul trimestru al anului viitorul.

