Chicu îl critică dur pe Spînu: Moscova nu crede în lacrimi, mai ales dacă sunt false

Fostul prim-ministru Ion Chicu a criticat abordarea guvernării în procesul de negocieri cu Rusia pentru asigurarea țării cu gaze

CHIȘINĂU, 21 oct - Sputnik. Ion Chicu susține că este greșită abordarea guvernării, care a avut luări de poziții împotriva Federației Ruse, de exemplu, prin participarea la forumul „Platforma Crimeii”. El afirmă că în acest fel Moldova nu ar putea negocia un preț bun la gaz. Declarația a fost făcută în condițiile în care Moldova se confruntă cu o criză a gazelor naturale, după ce actualul contract cu Gazprom a expirat și a fost prelungit cu o lună, însă, potrivit noilor prevederi, gazul este comercializat la un preț semnificativ mai mare. Autoritățile susțin că negociază și cu alte guverne asigurarea țării cu gaze, dar în același timp continuă discuțiile cu Federația Rusă.Ion Chicu l-a criticat dur pe ministrul Infrastructurii Andrei Spînu, care întreprinde astăzi o vizită repetată în Federația Rusă, după ce anterior a revenit de acolo fără rezultate palpabile și a făcut aluzii că Moscova ar „șantaja” Chișinăul. Fostul premier a fost întrebat dacă în discuțiile anterioare cu Gazprom s-a aplicat tactica șantajului, așa cum pretinde acum Andrei Spînu că s-ar întâmpla în procesul de negocieri. „Noi nu am declarat niciodată că suntem șantajați, dar tot timpul, în orice negocieri, simțim poziția și interesele partenerilor care stau la masa de negocieri. Pentru că negocierea este un exercițiu de atingere a unui compromis”, a spus Ion Chicu.În context, el a invocat exemplul Germaniei, care a agreat construcția conductei Nord-Stream 2, în pofida criticilor care au răsunat din partea mai multor state.Chicu a criticat și deplasările pe care le efectuează reprezentanții guvernării în alte state, pentru a identifica surse alternative de asigurare cu gaze. „Eu cred că orice om înțelept sau, care are un pic de rațiune înțelege că, în condițiile actuale, de criză, nu poate Polonia să-ți dea gaz acum, nici România și nici Ucraina. Eu cred că încercarea asta de a merge pe acolo este așa un fel de fortificare a pozițiilor de negociere cu Rusia. Acum, și România, și Polonia, și Ucraina primesc gazul, direct sau indirect, de la ruși. E o naivitate. Nu vă supărați, trebuie să-ți tratezi partenerii cu respect”, a remarcat interlocutorul.Amintim că anterior ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a fost la Sankt Petersburg unde a purtat discuții cu reprezentanții Gazprom privind prelungirea contractului de livrare a gazelor Republicii Moldova. Ulterior acesta a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre rezultatele negocierilor. Spînu a recunoscut că nu a fost primit în audiență de directorul general Gazprom, Alexei Miller. El s-a întâlnit doar cu Elena Burmistrova, vicepreședintele de management Gazprom și directorul general al Gazprom Export.Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a spus că a cerut la Sankt Petersburg să fie păstrat prețul vechi pentru gazele naturale livrate Republicii Moldova.Oficialul a spus că deocamdată nu există un răspuns din partea Rusiei, iar condițiile contractului vor fi negociate pe parcursul întregii luni curente. În context, a fost formată o echipă de experți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Moldovagaz și Gazprom.Spînu a mai spus că, în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere cu Rusia, Guvernul mai are un plan de alternativă.Luni, Spînu a anunțat pe pagina sa de Telegram că pleacă în Polonia să discute despre asigurarea țării cu gaze. Asta deși cu o zi mai devreme guvernarea a anunțat că l-a invitat la Chișinău pe șeful adjunct al Administrației Prezidențiale a Federației Ruse, Dmitri Kozak. Reprezentanții oficialului rus au anunțat că în săptămâna curentă vizita în Moldova nu este posibilă.Astăzi la Moscova iarăși a plecat pentru negocieri ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu, dar și vicepremierul pentru Reintegrare Vlad Kulminski.

